Информация о возвращении Тодда Филлипса к работе над сквелом «Джокера» появилась в материале о самых влиятельных юристах в киноиндустрии. В рейтинге есть запись об адвокате Уоррене Дерне из юридической фирмы Sloane Offer Weber & Dern, клиентами которой являются Зак Снайдер, Эми Полер и Тодд Филлипс. В тексте отмечается, что «Тодд Филлипс заключил сделку на совместное написание следующей части "Джокера"».

Напомним, в 2019 году стало известно о том, что студия Warner Bros. приступила к работе над продолжением фильма «Джокер». Тогда сообщалось, что Тодд Филлипс не покинет режиссерское кресло, а главную роль Артура Флека вновь предложат исполнить Хоакину Фениксу.

Главный герой фильма «Джокер», Артур Флек, скромный и незаметный человек, который возвращается в Готэм-Сити после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик планирует ухаживать за стареющей матерью, одновременно с этим пытаясь вновь начать свою карьеру. Но его прошлое скрывает тайну — история семьи Флеков связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма.