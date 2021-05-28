От возвращения «Друзей» до «Метода Комински»: что смотреть дома на этой неделе

Спецэпизод ситкома «Друзья: Воссоединение», комедия с Майклом Дугласом и Морганом Фриманом «Метод Комински» и детектив «Чудовище должно умереть» — какие сериалы вышли на стримингах и ТВ в последнюю неделю весны.
«Мир! Дружба! Жвачка!», 2 сезон (ТНТ)
Продолжение сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», в котором 1990-е показаны глазами подростков — с резинками турбо, лосинами и схронами от взрослых на крыше. В проекте появится новая девчонка (Полина Гухман из «Маши»), а страну захватят финансовые пирамиды для выманивания ваучеров и накоплений у дорогих россиян.
С 24 мая, ТНТ, Premier
«Проступки во Флэтбуше» / Flatbush Misdemeanors, премьера (Showtime)
Комедия «Проступки во Флэтбуше» по-настоящему бойкая и живая, так как родилась из снятого на коленке веб-сериала о двух друзьях из Бруклина. Чуть более модный продакшн не испортил изначальную идею Кевина Исо и Дэна Перлмана. В новой версии он смотрятся все также свежо.
С 24 мая, «Амедиатека»
«Пациенты» / In Treatment, 4 сезон (HBO)
HBO на радость фанатам решил вдруг вернуть драматический медицинский сериал, закончившийся еще в 2010-м. Впрочем, лечить в четвертом сезон спустя 11 лет будет не герой Гэбриела Бирна, а новый терапевт в исполнении трехкратной обладательницы премии «Эмми» Узо Адубы («Оранжевый — хит сезона»).
С 24 мая, «Амедиатека»
«Друзья: Воссоединение» / Friends Reunion Special (HBO max)
Иногда легенды возвращаются. Пусть и всего с одним специальным эпизодом-квизом обо всем, что Моника, Росс, Рэйчел, Джо, Фиби и Чендлер пережили за 10 лет (и как Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Дженнифер Энистон, Мэтт ЛеБлан, Лиза Кудроу и Мэттью Перри это счастливо забыли). Подробнее о проекте «Собака.ru» написала здесь.
С 27 мая, HBO max, «Амедиатека»
«Рагнарек» / Ragnarok, 2 сезона (Netflix)
Второй сезон норвежско-датского эпоса про Тора воплотившегося в школьника Магне (Давид Александр Шохолт). Напомним, в скандинавском городе Эдда неспокойно — грядет экологическая катастрофа из-за завод местных богачей Ютулов. Магне с друзьями и братом берется всех спасти.
С 27 мая, Netflix
«Черное пространство» / Black Space, премьера (Netflix)
Израильский триллер про школьный шутинг выходит и на Netflix, а значит — почти во всем мире. По сюжету неизвестные в масках единорогов устраивают бойню. Полиция обвиняет в преступлении строителей-палестинцев, но один из детективов уверен, что это совершили подростки.
С 27 мая, Netflix
«Чудовище должно умереть» / The Beast Must Die, премьера (BritBox)
Мини-сериал — экранизация одноименного детектива 1938 года Николаса Блейка. Под таким псевдонимом писал тогда уже довольно известный английский поэт Сесил Дэй‑Льюис. По сюжету безутешная мать собирается отомстить насмерть сбившему ее ребенка водителю. Главные роли в сериале сыграли Джаред Харрис («Корона», «Чернобыль») и Каш Джамбо («Хорошая борьба»).
С 28 мая, «Амедиатека»
«Метод Комински» / The Kominsky Method, 3 сезон (Netflix)
Финальный сезон ситкома с Майклом Дугласом про актера-неудачники Сэнди Комински, в котором ему придется общаться с бывшей женой (Кэтлин Тернер), дочерью (Сара Бэйкер) и ее женихом (Пол Райзер). В касте также появится Морган Фриман в роли самого себя.
С 28 мая, Netflix
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