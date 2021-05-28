От возвращения «Друзей» до «Метода Комински»: что смотреть дома на этой неделе

«Проступки во Флэтбуше» / Flatbush Misdemeanors, премьера (Showtime)

Комедия «Проступки во Флэтбуше» по-настоящему бойкая и живая, так как родилась из снятого на коленке веб-сериала о двух друзьях из Бруклина. Чуть более модный продакшн не испортил изначальную идею Кевина Исо и Дэна Перлмана. В новой версии он смотрятся все также свежо.

С 24 мая, «Амедиатека»