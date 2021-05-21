От пионеров-вампиров до «Клиники счастья»: Что смотреть дома на этой неделе

Экранизация многослойного романа Алексея Иванова «Пищеблок», секс-просвещение для взрослых с Дарьей Мороз «Клиника счастья» и документальный проект Опры Уинфри и принца Гарри — «Собака.ru» рассказывает о новых сериалах и фильмах, которые вышли на стримингах на этой неделе.
«Пакт» / The Pact, премьера (BBC Wales)
Криминальную драму про пятерых друзей и их тайны прошлого от сценариста «Доктора Кто» Пита МакТига в британской прессе называют потенциальным хитом BBC Cymru Wales — Уэльского подразделения ТВ-гиганта. В его касте, например, такие мастера саспенса и нуара, как Лора Фрейзер из «Во все тяжкие», Джули Хесмондал из «Убийства на пляже» и Эдди Марсан из «Рэя Донована».
С 18 мая, «Амедиатека»
«Пищеблок», премьера («КиноПоиск HD»)
Профессионал славянских хорроров Святослав Подгаевский («Пиковая дама: Черный обряд», «Невеста») попробует избавиться от проклятия снимать только мистические триллеры в экранизации романа Алексея Иванова («Сердце Пармы», «Географ глобус пропил»). Формально фактура тут тоже детские страшилики и пионеры-вампиры, но «Пищеблок», конечно, это одна большая метафора, которая, надеемся, сохранится и в сериале.
С 19 мая, «КиноПоиск HD»
«Клиника счастья», премьера (Kion)
В постсоветской России «Половое воспитание» необходимо взрослым людям не меньше, чем британским подросткам — по крайней мере, так считают создатели сериала «Клиника счастья» с Дарьей Морозой. В этой эротической мелодраме звезда «Содержанок» играет сексолога, помогающего людям наладить интимную жизнь. Вошедшие в проект истории основаны на реальных медицинских кейсах.
С 19 мая, Kion
«Регби», премьера (more.tv)
После успеха сериала про волейбол («Дылды») СТС и more.tv взялись за разработку другого вида спорта: регби. В касте — Сергей Селин, Олег Гаас и Маргарита Аброськина. Креативным продюсером и одним из сценаристов проекта стал Илья Куликов («Полицейский с Рублевки», «Аванпост»).
С 19 мая, more.tv
«Время приключений: Далекие земли» / Adventure Time: Distant Lands, спецвыпуск (HBO)
Долгожданный проект для фанатов закончившегося несколько лет назад «Времени приключений» — часовые спецэпизоды про отдельных героев вселенной, но с незименными Финном и Джейком. Это уже третий выпуск.
С 20 мая, HBO Max
Фильм «Армия мертвецов» / Army of the Dead, премьера (Netflix)
Любитель крупных форм в кино Зак Снайдер после режиссерской версии «Лиги справедливости» взялся за зомби-хоррор на 2,5 часа. По сюжету из-за разработки военных город казино и веселья Лас-Вегас становится локацией для живых мертвецов.
С 21 мая, Netflix
«Моя невидимая сторона» / The Me You Can`t See, премьера (Apple TV+)
Документальный проект о психологическом здоровье — коллаборация Apple TV+, телеведущей Опры Уинфри и принца Гарри, появившаяся после того самого скандального интервью. Главная его цель — перестать стигматизировать депрессию и другие сложные состояния. В цикле передач принимает участие также Леди Гага и Гленн Клоуз
С 21 мая, Apple TV+
Фильм «Сахаров», премьера (Kion и «Амурские волны)
Проект о Сахарове приурочена к столетию академика. Его тут играет Алексей Усольцев, а беспокоит Чулпан Хаматова — в роли мятущейся совести создателя атомной бомбы. Будут КГБ, ссылка в Горький и всесоюзная слава, как и в реальности.
С 21 мая, Kion
«Не с первой попытки» / Trying, 2 сезон (Apple TV+)
Продолжение обаятельной комедии про родительство с не самой смешной завязкой: бездетная пара не может завести ребенка и решает его усыновить. Но это не так быстро и просто, как им казалось. Супругов играют Рейф Сполл («Ритуал») и Эстер Смит («Молокососы»). А новый вызов — найти того самого малыша.
С 21 мая, Apple TV+
«МОДОК» / M.O.D.O.K., премьера (Hulu)
МОДОК — это сокращение от Мобильный Организм Для Организации Катастроф. У комедийного суперзлодея из вселенной Marvel множество своих проблем, кроме команды Мстителей: разваливающийся брак и сложные отношения с детьми. Придумали анимационный проект Стэн Ли и Джек Керби.
С 21 мая, Hulu
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