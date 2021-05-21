От пионеров-вампиров до «Клиники счастья»: Что смотреть дома на этой неделе

«Не с первой попытки» / Trying, 2 сезон (Apple TV+)

Продолжение обаятельной комедии про родительство с не самой смешной завязкой: бездетная пара не может завести ребенка и решает его усыновить. Но это не так быстро и просто, как им казалось. Супругов играют Рейф Сполл («Ритуал») и Эстер Смит («Молокососы»). А новый вызов — найти того самого малыша.

С 21 мая, Apple TV+