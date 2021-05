От пионеров-вампиров до «Клиники счастья»: Что смотреть дома на этой неделе

«Моя невидимая сторона» / The Me You Can`t See, премьера (Apple TV+)

Документальный проект о психологическом здоровье — коллаборация Apple TV+, телеведущей Опры Уинфри и принца Гарри, появившаяся после того самого скандального интервью. Главная его цель — перестать стигматизировать депрессию и другие сложные состояния. В цикле передач принимает участие также Леди Гага и Гленн Клоуз

С 21 мая, Apple TV+