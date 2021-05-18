В Петербурге стартовали съемки фильма «Время года зима» со Снигирь и Варнавой — дебюта Светланы Устиновой в полном метре

В Петербурге стартовали съемки фильма «Время года зима». Это режиссерский дебют Светланы Устиновой в полнометражном кино, главные роли в котором исполнили Юлия Снигирь, Евгения Добровольская и Екатерина Варнава.
По сюжету, отношения Кати и мамы и так нельзя назвать простыми, а тут еще в разгар рабочего дня Катя узнает, что ее мама так и не улетела с подругой на курорт, исчезнув из аэропорта в неизвестном направлении. Узнав от врача настоящую причину странного поведения мамы, Катя не только воссоединяется с ней, но и открывает много нового о маме и о себе самой.
«Наша картина «Время года зима» исследует тему отношений в семье, и в первую очередь она именно о поиске взаимопонимания между самыми близкими людьми. Это история сложных отношений матери и дочери, все смешалось: груз детских обид, многочисленные накопленные недопонимания, отсутствие диалога между ними. Но парадоксальным образом неожиданная болезнь мамы начинает возрождать давно потерянную связь между ними», — говорит режиссер Светлана Устинова.
«Это сильная, эмоциональная история о возрождении отношений между матерью и дочерью. Моя героиня Катя — отличница и карьеристка, но в ее личной жизни царит хаос: натянутые отношения с мамой и «дисконнект» с мужем. Мне показалось, что для этой роли нужны какие-то внешние изменения и я решила сделать короткую стрижку — как отражение характера Кати», — рассказывает актриса Юлия Снигирь.
«Со Светой Устиновой я служу в одном театре, мы даже играем в спектакле Чайка, и, конечно, я давно наблюдала за ее творческим взрослением, начиная с первых киноработ, с первых шагов по сцене. Мне любопытна это неординарная и непохожая ни на кого девочка. И когда мне Света предложила сыграть в ее режиссерском дебюте — я с радостью согласилась. Меня тронула история, реальная история, которую Света рассказала в сценарии. Дай нам бог справиться с ее воплощением!» — отмечает актриса Евгения Добровольская.
Продюсерами картины выступили Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Елизавета Чаленко. Главные роли исполнят Юлия Снигирь, Евгения Добровольская, Екатерина Варнава. Фильм создается при поддержке Министерства Культуры и Фонда Кинопрайм.
Фотограф: Ксения Угольникова
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