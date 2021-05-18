В Петербурге стартовали съемки фильма «Время года зима» со Снигирь и Варнавой — дебюта Светланы Устиновой в полном метре

По сюжету, отношения Кати и мамы и так нельзя назвать простыми, а тут еще в разгар рабочего дня Катя узнает, что ее мама так и не улетела с подругой на курорт, исчезнув из аэропорта в неизвестном направлении. Узнав от врача настоящую причину странного поведения мамы, Катя не только воссоединяется с ней, но и открывает много нового о маме и о себе самой.

«Наша картина «Время года зима» исследует тему отношений в семье, и в первую очередь она именно о поиске взаимопонимания между самыми близкими людьми. Это история сложных отношений матери и дочери, все смешалось: груз детских обид, многочисленные накопленные недопонимания, отсутствие диалога между ними. Но парадоксальным образом неожиданная болезнь мамы начинает возрождать давно потерянную связь между ними», — говорит режиссер Светлана Устинова.