После того, как Майк Вазовски и Салли Салливан доказали, что детский спех позволяет вырабатывать в 10 раз больше энергии, чем страх, жители Монстрополиса учатся смешить, а не пугать. Некоторые справились с задачей и переквалифицировались из бабайки в шутников, но кому-то это еще предстоит.

Главный герой сериала — молодой монстр по имени Тайлор Таскмэн, который только окончил университет и устроился на работу в корпорацию монстров. Однако теперь ему предстоит забыть все, чему его учили. Помогут ему в этой Майк, Салли и другие персонажи «Корпорации монстров».

Сериал «Монстры за работой» выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 2 июля 2021 года. Первый сезон будет насчитывать 10 эпизодов.