«Любовь, смерть и роботы» и «Холстон»: что смотреть дома на этой неделе

Продолжение анимационной антологии «Любовь, смерть и роботы», трагическая история дизайнера Роя Холстона и спродюсированная Брэдом Питтом драма о побеге из рабства — «Собака.ru» выбрала лучшие сериалы, выходящие на стримингах и платформах на этой неделе.
«Преступление века» / The Crime of the Century, премьера (HBO)
Двухчастная документальная лента Алекса Гибни — автора фильма «Безумен, но не болен» — рассказывает о сговоре фармкомпаний и правительства, в результате которого в США сотни тысяч людей погибали из-за передозировки опиоидных обезболивающих.
C 10 мая, «Амедиатека»
«Мы — Апшоу» / The Upshaws, премьера (Netflix)
Ситком о буднях афроамериканской семьи — механика Бенни и медсестры Реджины и их четверых детей. Главная звезда тут стендап-комик Ванда Сайкс, которая играет сестру Бенни, вечно недовольную своим братом. Она же является исполнительным продюсером проекта.
С 12 мая, Netflix
«Любовь, смерть и роботы» / Love, Death + Robots, 2 сезона (Netflix)
Подробностей, о чем же конкретно будет продолжение анимационной антологии пока нет — очевидно, что вновь о любви, смерти и роботах и в разной художественной стилистике. Второй сезон опять спродюировали Дэвид Финчер и режиссер «Дэдпула» Тим Миллер.
С 14 мая, Netflix
«Холстон» / Halston, премьера (Netflix)
Плодовитый продюсер Райан Мерфи вместе с бродвейским драматургом Шарром Уайтом и режиссером Даниэлем Минаханом («Игра престолов») создали сериал о дизайнере Рое Холстоне. Его в байопике играет Юэн Макгрегор. Холстон одевал Жаклин Кеннеди, Элизабет Тейлор и Лайзу Минелли, дружил с Энди Уорхолом и был завсегдатаем «Студии 54».
С 14 мая, Netflix
«Подземная железная дорога» / The Underground Railroad, премьера (Amazon)
Спродюсированная Брэдом Питтом драма режиссера Барри Дженкинса («Лунный свет», «Если Бил-стрит могла бы заговорить») про эксплуатацию рабов. Влюбленная пара Кора и Цезарь бегут из штата Джорджия от жестоких хозяев на север Америки.
С 14 мая, Amazon Prime Video
«Домина» / Domina, премьера (Sky)
Историческая версия «Игры престолов» — итальянская драма о Ливии Друзилле, жене Октавиана Августа, которая активно занималась политикой в Древнем Риме. Ее играет Каисия Смутняк из «Идеальных незнакомцев». В касте также Изабелла Росселлини и Лиам Каннингэм. Сценарий написал Саймон Брук («Фортитьюд»), а одним из режиссеров стал Дэвид Эванс («Аббатство Даунтон»).
С 14 мая, «Амедиатека»
«Управляй миром» / Run the World, премьера (Starz)
Драмеди в духе «Девочек» о подругах, живущих в Гарлеме. В касте — Андреа Бордо («Морская полиция: Лос-Анджелес»), Эмбер Стивенс («Университет»), Бреша Уэбб («Марлон») и Корбин Рейд («Как избежать наказания за убийство»).
С 16 мая, Starz
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.