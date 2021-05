«Любовь, смерть и роботы» и «Холстон»: что смотреть дома на этой неделе

«Преступление века» / The Crime of the Century, премьера (HBO)

Двухчастная документальная лента Алекса Гибни — автора фильма «Безумен, но не болен» — рассказывает о сговоре фармкомпаний и правительства, в результате которого в США сотни тысяч людей погибали из-за передозировки опиоидных обезболивающих.

C 10 мая, «Амедиатека»