«Любовь, смерть и роботы» и «Холстон»: что смотреть дома на этой неделе

«Любовь, смерть и роботы» / Love, Death + Robots, 2 сезона (Netflix)

Подробностей, о чем же конкретно будет продолжение анимационной антологии пока нет — очевидно, что вновь о любви, смерти и роботах и в разной художественной стилистике. Второй сезон опять спродюировали Дэвид Финчер и режиссер «Дэдпула» Тим Миллер.

С 14 мая, Netflix