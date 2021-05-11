LEGO выпускает новый конструктор по мотивам сериала «Друзья». На этот раз набор посвящен апартаментам, в которых жили главные герои — он состоит из 2 048 деталей, с помощью которых можно собрать квартиры Моники с Рейчел и Джоуи с Чендлером, а также коридор, соединяющий их.
Новый конструктор стал продолжением набора LEGO Ideas Central Perk, выпущенного два года назад. Помимо интерьера в него войдут элементы, позволяющие вспомнить любимые моменты из сериала — например, сцену со дня благодарения, когда Моника надела на голову индейку, или историю о том, как Джоуи и Чендлер остались с каноэ вместо мебели, или эпизод с кукольным домиком Фиби.
Также в наборе можно найти «гигантское тыкающее устройство», собранное в одной из серий из палочек для суши, Глэдиз, жуткое произведение искусства, созданное Фиби, упавший чизкейк, Утю и Цыпу, керамическую скульптуру собаки и многое другое. Собранный набор состоит из нескольких частей, которые можно разъединять или оставить вместе, погружая в атмосферу павильона киностудии.
Фигурки героев в новом наборе также выполнены в узнаваемых образах — Рейчел в клетчатой юбке, Росс в узких кожаных штанах, Моника в фартуке, Фиби в классическом цветочном образе, Чендлер в костюме с кричащим галстуком и Джоуи, надевшим на себя всю одежду Чендлера, а также Дженис в характерном ярком наряде (О. Мой. Бог!).
«После успеха первого набора LEGO Ideas Central Perk мы хотели также хотели отдать дань второй не менее значимой локации сериала, квартирам главных героев. В процессе работы мы изучали фото со съемочной площадки, а также по много раз пересматривали эпизоды, чтобы как можно тщательнее запечатлеть в наборе все детали и наиболее запоминающиеся моменты. Одной из задач было найти решение, как представить некоторые детали, которые меняются в ходе шоу и появляются в одних эпизодах, но их нет в других. Я с нетерпением жду реакции фанатов, заметят ли они это», — отметил дизайнер набора Андерсон Уорд Грабб.
Набор LEGO The Friends Apartments set поступит в продажу 1 июня 2021 года по цене в 14 999 рублей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.