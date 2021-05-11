Фигурки героев в новом наборе также выполнены в узнаваемых образах — Рейчел в клетчатой юбке, Росс в узких кожаных штанах, Моника в фартуке, Фиби в классическом цветочном образе, Чендлер в костюме с кричащим галстуком и Джоуи, надевшим на себя всю одежду Чендлера, а также Дженис в характерном ярком наряде (О. Мой. Бог!).

«После успеха первого набора LEGO Ideas Central Perk мы хотели также хотели отдать дань второй не менее значимой локации сериала, квартирам главных героев. В процессе работы мы изучали фото со съемочной площадки, а также по много раз пересматривали эпизоды, чтобы как можно тщательнее запечатлеть в наборе все детали и наиболее запоминающиеся моменты. Одной из задач было найти решение, как представить некоторые детали, которые меняются в ходе шоу и появляются в одних эпизодах, но их нет в других. Я с нетерпением жду реакции фанатов, заметят ли они это», — отметил дизайнер набора Андерсон Уорд Грабб.

Набор LEGO The Friends Apartments set поступит в продажу 1 июня 2021 года по цене в 14 999 рублей.