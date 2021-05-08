В Сети появился новый тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Напомним, грядущий, четвертый сезон сериала «Очень странные дела» от Netflix станет последним. Но его разобьют на части. Герои покинут родной город, о чем ясно дает понять анонс в конце тизера. «Мы больше не в Хоукинсе», — говорится в нем. Посмотрите также тизер, где действия происходят в России, а слоган гласит — «From Russia with love…» («Из России с любовью…»). В нем есть намек на возвращение шерифа Хоппера.