«Серебряные коньки» станут первым российским полнометражным фильмом Netflix Originals

Кинолента выйдет в этой линейке во всем мире, будет дублирована на 8 языков и субтитрирована на 28 языках. Премьера фильма на Netflix ожидается 16 июня. «Уверен покупка и совместное производство компанией Netflix российских фильмов скоро также станет обычным явлением для нашей индустрии», — добавил Ануров.