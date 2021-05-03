«Серебряные коньки» станут первым российским полнометражным фильмом Netflix Originals

Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина под брендом Netflix Originals — такое впервые произойдет с российским полным метром. Об этом рассказал в Instagram продюсер Петр Ануров.
Кинолента выйдет в этой линейке во всем мире, будет дублирована на 8 языков и субтитрирована на 28 языках. Премьера фильма на Netflix ожидается 16 июня. «Уверен покупка и совместное производство компанией Netflix российских фильмов скоро также станет обычным явлением для нашей индустрии», — добавил Ануров.
Напомним, события фильма «Серебряные коньки» происходят в канун 1900 года в Петербурге. По сюжету фильма, 18-летний сын бедного фонарщика Матвей случайно знакомится с юной аристократкой Алисой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами. Главные роли в картине, режиссером которой выступил Михаил Локшин, исполнили Федор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, актриса «Гоголь-цетра» Александра Ревенко, Сергей Колтаков и другие.
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