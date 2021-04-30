«Рассказ служанки» и «Берег москитов»: что смотреть дома на этой неделе

«Девушка по вызову» / The Girlfriend Experience, 3 сезон (Starz)

Спродюсированный на начальном этапе Стивеном Содербергом проект заходит на третий сезон — в его основе одноименный фильм режиссера. На этот раз историей занималась автор «Теряя контроль» Аня Марквардт. Она попробовала вдохнуть немного воздуха в сюжет. Завоевывать мир эскорта и секс-услуг будет специалистка по нейробиологии из Лондона Айрис, которую играет Джулия Голден Теллес из «Любовников».

С 3 мая, «Амедиатека»