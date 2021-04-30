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«Рассказ служанки» и «Берег москитов»: что смотреть дома на этой неделе

Четвертый сезон антиутопии по мотивам романов Маргарет Этвуд, проект про побег в Мексику всей семьей и сай-фай о далеких галактиках — какие сериалы выходят на стримингах на этой неделе.

«Рассказ служанки» / The Handmaid's Tale, 4 сезон (Hulu)

Это четвертый сезон антиутопии по мотивам романов Маргарет Этвуд, но создатели сериала (спойлер!) уже работают над пятым. Главная интрига — найдет ли Джун (Элизабет Мосс) свою дочь в этой части или придется ждать следующую.

C 29 апреля, Hulu, more.tv

«Берег москитов» / The Mosquito Coast, премьера (Apple TV+)

Основанный на бестселлере Пола Теру драматическо-приключенческий сериал про идеалиста и изобретателя Элли Фокса, который бежит со всей семьей в Мексику, пытаясь там спрятаться от правительства США. Главную роль тут играет Джастин Теру — родной племянник автора книги.

С 30 апреля, Apple TV+

«Интергалактик» / Intergalactic, премьера (Sky)

Драматический сай-фай, названный как песня Beastie Boys, рассказывает историю банды женщин-заключенных во главе с несправедливо осужденной полицейской, которые угоняют корабль, что бороздить просторы вселенной и открывать космические глубины в своих душах и галактике. В касте — актрисы, знакомые зрителям, в основном, по сериалам: Саванна Штейн, Наташа О’Кифф, Имоджен Дэйнес, Саманта Шницлер и Шэрон Дункан-Брюстер.

С 1 мая, «Амедиатека»

«Девушка по вызову» / The Girlfriend Experience, 3 сезон (Starz)

Спродюсированный на начальном этапе Стивеном Содербергом проект заходит на третий сезон — в его основе одноименный фильм режиссера. На этот раз историей занималась автор «Теряя контроль» Аня Марквардт. Она попробовала вдохнуть немного воздуха в сюжет. Завоевывать мир эскорта и секс-услуг будет специалистка по нейробиологии из Лондона Айрис, которую играет Джулия Голден Теллес из «Любовников».

С 3 мая, «Амедиатека»

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