От «Иди и смотри» до «Форсажа»: 17 лучших фильмов мая

«Прабабушка легкого поведения. Начало»

Франшиза с Александром Реввой продолжает пытаться доказать, что переодевания мужчины в женщину в эру постбинарной идентичности все так же комично, как и, скажем, было в «Тутси», «В джазе только девушки» или «Здравствуйте, я ваша тетя». Впрочем, речь в очередной части идет про 1980-е (спасибо, что не опять 1990-е) — и это приквел. Снял фильм вновь Марюс Вайсберг, который, кстати, будет переосмыслять «Иронию судьбы» для американской аудитории.

С 6 мая