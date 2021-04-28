От «Иди и смотри» до «Форсажа»: 17 лучших фильмов мая

Повторные прокаты «Иди и смотри», «Элемента преступления» и «Пролетая над гнездом кукушки», девятая часть франшизы «Форсаж» и автобиографичная мелодрама Александра Молочникова «Скажи ей» — «Собака.ru» рассказывает о лучших фильмах последнего месяца весны.
«Иди и смотри»
Один из самых страшных фильмов о войне выходит в повторный прокат при поддержке журнала «Искусство кино». «Иди и смотри» Элема Климова — по-настоящему переворачивающий и, мягко говоря, непростой зрительский опыт. Но идти и смотреть картину 1985 года (особенно, если вы ее еще не видели) непременно стоит — это то гуманистическое воззвание к миру, что, как бы пафосно это ни звучало, делает людей людьми. Война тут показана глазами белорусского подростка Флера, который становится партизаном.
С 6 мая
«Восемь сотен» / Ba bai
Патриотический военный блокбастер из Китая — настоящий рекордсмен. Именно он возглавил мировой прокатный топ прошлом году, собрав 460 миллионов долларов. Во-первых, большую часть 2020-го кинотеатры в КНР работали. Во-вторых, это первая китайская картина полностью снятая в формате IMAX. Удастся ли «Восьми сотням» повторить успех в России — сомнительно, слишком аутентичной кажется история про четырехдневный кровопролитный бой за оборону склада Сыхан в Шанхае в Японо-китайскую войну.
С 6 мая
«Чунгкингский экспресс» / Chung Hing sam lam
Легкое дыхание и любовное настроение фильма Вонг Кар-Вая так поразило Квентина Тарантино, что тот специально для продвижения в Америке организовал в 1995 году дистрибьюторскую фирму. В России покажут отреставрированную 4К-версию и на языках оригинала: так легче отследить, насколько же ловко актер Такеши Канеширо жонглирует ими, переходя с путунхуа (общепринятый китайский) на кантонский (гонконгский) диалект, японский и английский.
С 6 мая
«Сопротивление» / Resistance
Венесуэльский режиссер с родной для русского уха фамилией Якубович (Хонатан Якубович — автор «Каменных кулаков» с Робертом де Ниро и сериала «Темный ангел» с Наталией Орейро) снял байопик Марселя Марсо. Французского мима в нем играет Джесси Айзенберг, чья мама была клоунессой, а родственники погибли при Холокосте. Красотку Эмму, ради которой тот вступает в ряды Сопротивления и начинает спасать еврейских детей от нацистов, — Клеманс Поэзи.
С 6 мая
«Элемент преступления» / Forbrydelsens element
Полнометражный дебют Ларса фон Триера 1985 года — тут он еще не претендует на величие, играет в бисер, намеренно мудрствует (читай — цитатничает), умничает и занудничает, а еще заигрывает с Тарковским. «Элемент преступления» не только про пробу пера и выработку почерка, это уже вполне веское художественное заявление. А еще начало трилогии «Е», как ее называет сам Триер, далее будут «Эпидемия» и «Европа».
С 6 мая
«Прабабушка легкого поведения. Начало»
Франшиза с Александром Реввой продолжает пытаться доказать, что переодевания мужчины в женщину в эру постбинарной идентичности все так же комично, как и, скажем, было в «Тутси», «В джазе только девушки» или «Здравствуйте, я ваша тетя». Впрочем, речь в очередной части идет про 1980-е (спасибо, что не опять 1990-е) — и это приквел. Снял фильм вновь Марюс Вайсберг, который, кстати, будет переосмыслять «Иронию судьбы» для американской аудитории.
С 6 мая
«Легенда о пианисте» / La leggenda del pianista sull'oceano
Еще один ре-релиз мая — на этот раз не самый очевидный. Фильм Джузеппе Торнаторе 1998 года основан на романе-монологе писателя Алессандро Барикко и смешивает фантазию, музыку и реальность в причудливую притчу о силе настоящего искусства. Часть съемок, кстати, прошла в Одессе. Незаурядного пианиста (в которого точно не захочется стрелять) играет Тим Рот.
С 13 мая
«Пила: Спираль» / Spiral: From the Book of Saw
Иногда культовые гиньоли возвращаются — теперь с Крисом Роком и Сэмюэл Л. Джексоном. Первый, кстати, ответственен за новую кровь (сложно было удержаться от каламбура) — именно ему поручили перезапуск забуксовавшей франшизы. К истории подошли со стороны подражателя — появляется маньяк, пытающийся копировать преступления Конструктора.
С 13 мая
«Кролик Питер 2» / Peter Rabbit 2: The Runaway
Сиквел истории о крольчонке Питере, основанной на знаменитой книге детской писательницы Беатрис Поттер. На этот раз он отправляется в большой город, а семья попытается его вразумить и вернуть. Персонажей озвучили Джеймс Корден, Элизабет Дебики, Ленни Джеймс и Марго Робби.
С 13 мая
«Те, кто желает мне смерти» / Those Who Wish Me Dead
Драматический боевик с Анджелиной Джоли, спасающей 12-летнего подростка от неизвестных преследователей, в России выходит в кино, в США, как и другие проекты Warner Bros., — одновременно еще и на платформе HBO Max. Снял историю про героическую пожарную автор «Ветреной реки» Тейлор Шеридан.
С 13 мая
«Скажи ей»
«Брачная история», но рассказанная со стороны ребенка. Режиссер Александр Молочников избавляется от своих детских травм фильмом-психотерапией, в которой почти не отличимому от него лирическому герою Саше (Кай Гетц) родители предлагают решить, кого оно больше любит маму (Светлана Ходченкова) или папу (Артем Быстров), США или Россию, одноклассницу Джорджию или трюки из рассказа Лимонова.
С 13 мая
«Паркет»
Долгострой про ménage à trois одного из лучших российских сценаристов (а с нулевых еще и режиссера) Александра Миндадзе все же выходит в прокат. Это история стареющего танцовщика танго, который на паркете и в жизни выясняет отношения с женой и любовницей.
С 13 мая
«Форсаж 9» / F9
Островок стабильности (в этом мире бушующем) очередная часть франшизы «Форсаж» с неизменным Вином Дизелем. Из неожиданностей — фанаты обсуждают, что, судя по трейлеру, вернется погибший гонщик Хан. Поэтому главные интриги две — как именно его воскресят и как на этот раз будут спасать человечество.
С 19 мая
«Конец фильма»
Режиссер Владимир Котт снял свой «8 ½» (или «9 ½ долларов») — ироничное высказывание о кинематографе, роли в нем режиссера и судьбах российского его версии (или перверсии). Местами это и правда смешно, а в касте, еще и всегда блистательная Яна Троянова.
С 20 мая
«Спирит Непокорный» / Spirit Untamed
Анимационная история дружбы бунтарки Лаки и необузданного мустанга Спирита от студии Dream Works с целой россыпью голливудских звезд в озвучке. Это и Изабела Мерсед, и Джулианна Мур, и Джейк Джилленхол. В России, кстати, релиз картины запланирован раньше, чем по всему миру.
С 20 мая
«Пролетая над гнездом кукушки» / One Flew Over the Cuckoo's Nest
Триумфатор «Оскара» 1976 года выходит в повторный прокат. Картина Милоша Формана об оппозиции слишком свободного человека Патрика (Джек Николсон) и одержимой порядком сестры Рэтчед (Луиза Флетчер) кажется, как никогда, актуальна. В России покажут отреставрированную версию и на языке оригинала с субтитрами.
С 27 мая
«Рыбка Поньо на утесе» / Gake no ue no Ponyo
И снова ре-релиз, но теперь для семейного просмотра — на большие экраны вернут мультфильм Хаяо Миядзаки 2008 года. Картина про дружбу мальчика и рыбки участвовала в основной программе Венецианского кинофестиваля.
С 27 мая
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