От «Иди и смотри» до «Форсажа»: 17 лучших фильмов мая

«Пила: Спираль» / Spiral: From the Book of Saw

Иногда культовые гиньоли возвращаются — теперь с Крисом Роком и Сэмюэл Л. Джексоном. Первый, кстати, ответственен за новую кровь (сложно было удержаться от каламбура) — именно ему поручили перезапуск забуксовавшей франшизы. К истории подошли со стороны подражателя — появляется маньяк, пытающийся копировать преступления Конструктора.

С 13 мая