Российский режиссер снимет англоязычный ремейк «Иронии судьбы» с Эммой Робертс в главной роли

Как сообщили в кинокомпании «Централ Партнершип», Вайсберг работает над проектом уже долгие годы, и теперь, во многом благодаря продюсеру Владимиру Кошелеву, идея воплотится в жизнь. Сценарий к англоязычному ремейку «Иронии судьбы, или С легким паром!», который, как пишет Deadline, получит название About Fate («О судьбе»), напишет Тиффани Полсен, известная по работе над комедией Holidate.

Главные роли исполнят Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд, Бритт Робертсон. Сам Вайсберг видит «Иронию судьбы» как «рассказ о двух людях, которые верят в любовь, но никак не могут найти ее истинный смысл».

Съемки англоязычного ремейка «Иронии судьбы» пройдут в Бостоне летом 2021 года. Сроки выхода фильма на большие экраны пока не установлены.