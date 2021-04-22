Как сообщает CNN, сериал будет называться «Как я встретила вашего папу», главную роль в шоу исполнит актриса и певица Хиллари Дафф. Действие развернется в 2021 году. Героиня по имени Софи и ее друзья попытаются найти себя и устроить свою личную жизнь в период бума дейтинговых приложений.

Шоураннером сериала выступили Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, известные проектам «Это мы» и «С любовью, Виктор». Исполнительными продюсерами станут создатели «Как я встретил вашу маму» Картер Бейз и Крейг Томас.

«Как я встретил вашу маму» — американский комедийный телесериал, созданный Картером Бейзом и Крейгом Томасом. В основе сюжета лежит рассказ одного из главных героев — Теда Мосби, который в 2030 году описывает дочери и сыну события жизни его и его друзей в Нью-Йорке 2000-х годов до знакомства с будущей женой.

Первый эпизод вышел 19 сентября 2005 года на канале CBS, финальная серия была показана 31 марта 2014 года — после девяти сезонов трансляции.