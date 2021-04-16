От «Невероятных» до «Медиатора»: Что смотреть дома на этой неделе

«Невероятные» / The Nevers, премьера (HBO)

Сериал достался HBO после биддинговой войны, в том числе с Netflix и является одной из главных их ставок в весеннем сезоне. Изначально шоураннером «Невероятных» был Джосс Уидон — режиссер «Баффи — истребительницы вампиров» и «Лузеров» (а еще — автор той самой версии «Лиги справедливости», которая не устроила фантов Зака Снайдера), но из-за нервного истощения он покинул проект. Сериал про супергероинь в викторианской Англии закончили без него. Это, главным образом, два персонажа — богатая вдова Амалия Тру (Лаура Доннелли) и талантливая молодая изобретательница Пенанс Адэр (Энн Скелли).

С 12 апреля, HBO Max, «Амедиатека»