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От «Невероятных» до «Медиатора»: Что смотреть дома на этой неделе

Супергероини из викторианской Англии, драматический триллер про профессионального переговорщика и манипулятора и комедия с рыжеволосыми братьями Глисон — какие сериалы вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

«Невероятные» / The Nevers, премьера (HBO)

Сериал достался HBO после биддинговой войны, в том числе с Netflix и является одной из главных их ставок в весеннем сезоне. Изначально шоураннером «Невероятных» был Джосс Уидон — режиссер «Баффи — истребительницы вампиров» и «Лузеров» (а еще — автор той самой версии «Лиги справедливости», которая не устроила фантов Зака Снайдера), но из-за нервного истощения он покинул проект. Сериал про супергероинь в викторианской Англии закончили без него. Это, главным образом, два персонажа — богатая вдова Амалия Тру (Лаура Доннелли) и талантливая молодая изобретательница Пенанс Адэр (Энн Скелли).

С 12 апреля, HBO Max, «Амедиатека»

«Милиционер с Рублевки», премьера (ТНТ)

Приквел истории Володи Яковлева — героя Сергея Бурунова из «Полицейского с Рублевки». Его тут играет Артем Сучков («Гоголь», «(НЕ)идеальный мужчина»). Речь пойдет о 1990-х, когда деревья были большими, бандиты лютыми, убивали людей и все бегали абсолютные голые. Полиция тогда звалась еще милицией, а кинематографисты меньше рефлексировали об эпохе своего детства.

С 12 апреля, ТНТ, Premier

«Блудный сын» / Prodigal Son, продолжение 2 сезона (Fox)

После перерыв возобновляется показ 2 сезона сериала про сына маньяка (Том Пэйн), который больше всего на свете боится, что на самом деле такой же, как и его отец (Майкл Шин). В продолжении интересоваться убийствами начинает и его сестра — журналистка Эйнсли (Холстон Сейдж).

С 13 апреля, more.tv

«Медиатор» (Start)

Сериал-бенефис Андрея Бурковского — он играет профессионального переговорщика, который может даже террористов убедить сдаться, но чаще всего ему приходится улаживать конфликты крупного и не очень бизнеса. Также в касте Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Евгения Симонова и другие.

C 16 апреля, Start

«Город шпионов» / Spy City, премьера (AMC)

Шпионский триллер с Домиником Купером («Проповедник») про разделенный стеной Берлин 1960-х, в котором британскому агенту надо вычислить, кто же из посольских работников на самом деле предатель. Спойлер: тут чуть ли не каждый встречный на самом деле ведет двойную игру.

С 16 апреля, more.tv

«Юрфак» / Roseukul, премьера (Netflix)

Корейский детектив с нетривиальной разгадкой — экс-прокурора, а ныне преподавателя права в престижном университете обвиняют в убийстве и хранении наркотиков. Студенты, хотя не слишком любят своего учителя, все же пытаются вычислить, кто на самом деле совершил преступление.

С 14 апреля, Netflix

«Фрэнк из Ирландии» / Frank of Ireland, премьера (Amazon Prime)

Инфантильный рыжеволосый балбес Фрэнк (Брин Глисон) в 30 лет все еще живет с родителями, мечтает о музыкальной карьере и нигде не работает. Семья вновь принимает решение за него и довольно радикальное — ему пора повзрослеть. Авторы это комедийного сериала сам Брин Глисон и его брат Донал («Беги»).

С 16 апреля, Amazon Prime

«Переиграть серийного убийцу» / Confronting A Serial Killer, премьера (Starz)

Документальный проект Джо Берлингера — автора фильма «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди» и сериала про отель Сесил. Он рассказывает историю еще одного страшного маньяка — Сэмюэла Литтла. Того арестовали за продажу наркотиков, но после того, как он сдал ДНК-материалы, выяснилось, что он причастен к убийствам трех женщин. В 2020-м писательница Джиллиан Лорен убедила его сознаться во всех преступлениях. Его жертвами оказались 93 человека.

С 18 апреля, Starz

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