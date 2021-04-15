Создатели «Молодого Папы» снимут многосерийный байопик про Одри Хепберн

Как пишет Variety, сериал о жизни Одри Хепберн будет основан на трактате, написанном в соавторстве с ее сыном Лукой Дотти и итальянским журналистом и писателем Луиджи Спинола. Отцом Дотти был итальянский психиатр Андреа Дотти, на котором Хепберн вышла замуж в 1970 году и развелась через 10 лет.

Грядущий сериал расскажет о жизни голливудской актрисы, которая стала известна благодаря «Завтраку у Тиффани», «Римским каникулам» и другим культовым картинам. Биографический байопик исследует «годы становления» Хепберн и революцию, которую она произвела в сферах высокой моды и голливудского кино.

Родившаяся 4 мая 1929 года в Икселе, коммуне Брюссельского столичного региона, Хепберн провела детство и юность преимущественно в Нидерландах, жила в Арнеме, оккупированном нацистской Германией во время Второй мировой войны. Там она училась балету, а в 1948 году переехала в Лондон, где начала работать танцовщицей на сцене местных театров.

Снявшись в нескольких европейских фильмах, Хепберн обратила на себя внимание Колетт, которая выбрала ее на главную роль в бродвейской постановке «Жижи». В 1952 году она сыграла главную женскую роль фильме «Римские каникулы», за которую получила премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Хепберн стала одной из самых высокооплачиваемых актрис кино своего времени. Она становилась номинантом «Оскара» за фильмы «Сабрина» (1954), «История монахини» (1959), «Завтрак у Тиффани» (1961) и «Дождись темноты» (1967), а также получает премию BAFTA за фильмы «История монахини» (1959) и «Шарада» (1963). После съемки «Дождись темноты» (1967) на длительное время прекратила сниматься в кино, занявшись воспитанием двух своих сыновей.

В 1988 году Хепберн стала международным послом доброй воли ЮНИСЕФ, в качестве которого активно привлекала внимание к проблемам детей в наименее благополучных регионах Африки, Южной Америки и Азии. Одри Хепберн скончалась 20 января 1993 года в возрасте 63 лет.