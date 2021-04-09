От Хемингуэя до «Кунг-Фу»: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение ситкома про айтишников на альтернативной службе «Жуки», документальный проект о Хемингуэе с озвучкой Джеффа Дэниэлса, Мэрил Стрип и Патриши Кларксон, а также современная адаптация боевика 1970-х «Кунг-Фу» — какие сериал вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Жуки», 2 сезон (ТНТ)
Ситком про альтернативную службу и альтернативную же большим городам Россию вернется со вторым сезоном. Столичные айтишники Никита (Вячеслав Чепурченко), Дэн (Павел Комаров) и Артемий (Вадим Дубровин) продолжат под присмотром участкового Маслова (Максим Лагашкин) разрабатывать дейтинг-приложение. К тому же к ним приедет инвестор — герой Игоря Верника.
С 5 апреля, ТНТ, Premier
«Хемингуэй» / HEMINGWAY, премьера (PBS)
Документальный сериал Кена Бёрнса и Линн Новик об Эрнесте Хемингуэе — американском писателе по-настоящему любившем Париж, и чей портрет висел чуть ли не в каждом интеллигентом советском доме. Проект озвучили Джефф Дэниэлс, Мэрил Стрип, Кери Рассел, Мэри-Луиз Паркер и Патриша Кларксон.
С 6 апреля, PBS
«Чад» / Chad, премьера (TBS)
Иранско-американская актриса Насим Педрад (звезда Saturday Night Live) придумала ситком про 14-летнего подростка Чада — и сыграла в нем главную роль. Помимо пубертатных проблем, здесь также важны поиски персонажем своей национальной идентичности — это, наравне с нетривиальным кастингом, роднит проект с сериалом «4лен».
С 7 апреля, TBS
«Уничтожьте всех дикарей» / Exterminate All the Brutes, премьера (HBO)
Документальный сериал номинанта «Оскара» Рауля Пека (за фильм «Я вам не негр») про историю колониализма — с анимацией и Джошом Хартнеттом. В четырех частях в нем делается попытка максимально полно исследовать геноцид коренных американцев и рабство.
С 8 апреля, HBO Max, «Амедиатека»
«Кунг-Фу» / Kung Fu, премьера (The CW)
Современная адаптация сериала 1970-х, главной героиней которого стала молодая американка китайского происхождения Ники (ее играет Оливия Лианг). Та отправляется в уединенный шаолиньский монастырь изучать боевые искусства, чтобы применять полученные навыки в борьбе с преступностью в Сан-Франциско.
С 8 апреля, The CW
«Путь домохозяина» / Gokushufudo, премьера (Netflix)
Анимационный сериал, основанный на одноименной манге Косукэ Ооно. Адаптацией истории якудзы, переквалифицировавшегося в домохозяина, занималась режиссер дилогии «Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность» Тиаки Кон.
С 8 апреля, Netflix
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