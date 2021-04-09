От Хемингуэя до «Кунг-Фу»: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение ситкома про айтишников на альтернативной службе «Жуки», документальный проект о Хемингуэе с озвучкой Джеффа Дэниэлса, Мэрил Стрип и Патриши Кларксон, а также современная адаптация боевика 1970-х «Кунг-Фу» — какие сериал вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.