Человечки из маршмеллоу устраивают погром в супермаркете в тизере новых «Охотников за привидениями»

По сюжету фильма «Охотники за привидениями: Наследники», мать-одиночка вместе с двумя детьми-подростками переезжает в маленький городок в штате Оклахома. Они заселяются в «жутковатый фермерский домик в захолустье», некогда принадлежавший их деду. Вскоре дети начинают находить необычные предметы и сталкиваться с паранормальными явлениями, а позже узнают — их отец и дед были охотниками за привидениями.

Главные роли в продолжении «Охотников за привидениями» 1984 и 1989 годов исполнили Пол Радд («Мстители: Финал», «Человек-муравей и Оса»), Маккена Грейс («Тоня против всех», «Первому игроку приготовиться»), Финн Вулфард («Оно», «Оно 2», «Очень странные дела») и Кэрри Кун («Мстители: Война бесконечности»). В режиссерском кресле Джейсон Райтман — сын режиссера оригинальных частей «Охотников» Айвана Райтмана.

Мировая премьера фильма «Охотники за привидениями: Наследники» была запланирована на 10 июля 2020 года, однако ее перенесли из-за пандемии на 11 ноября 2021-го. Посмотрите официальный трейлер грядущей премьеры в оригинале и дубляже.