Новый фильм Александра Молочникова «Скажи ей» выйдет в российский прокат в мае 2021 года

Фильм «Скажи ей» — автобиографическая история Молочникова о том, как распадается семья, а разменной монетой у родителей становится мальчик Саша. По сюжету ребенок разрывается между мамой Светой (Светлана Ходченкова) и папой Артемом (Артем Быстров), живущих в Петербурге в 1990-х годах на разных берегах Невы. После герой переезжает вместе с мамой, влюбившейся в американца Майкла (Вольфганг Черни), за океан.

«Это история о выборе. Родители, решая за своих детей, чаще делают так, как удобно им. Ребенок соглашается, боясь причинить боль, но пройдет время, он созреет и в какой-то момент обязательно решит сам. Только родителям от этого будет намного больнее», — говорится в синопсисе.

В российский прокат драма «Скажи ей» выйдет 13 мая 2021 года. Также лента станет единственной российской работой в рамках международного фестиваля SIFF (Seattle International Film Festival). Он пройдет в онлайн-формате с 8 по 18 апреля.