Локи путешествует во времени и пространстве в трейлере сольного сериала от Marvel

События предстоящего сериала разворачиваются после выхода фильма «Мстители: Финал», где альтернативная версия Локи создала новую временную линию. По сюжету, сводный брат Тора и бог хитрости попадает в таинственную организацию «Управление временными изменениями» после того, как он украл Тессеракт, и путешествует во времени, меняя историю.

Том Хиддлстон вновь перевоплотился в Локи из серии фильмов. Также одну из главных ролей исполнил Оуэн Уилсон. В режиссерском кресле — Кейт Херрон, известная по работе над сериалом «Половое воспитание».

Премьера первого сезона сериала «Локи» состоится 11 июня 2021 года, планируется выход шести эпизодов. Проект станет частью четвертой фазы Кинематографической вселенной Marvel — серии американских супергеройских фильмов и телесериалов, созданных Marvel Studios и основанных на персонажах Marvel Comics.