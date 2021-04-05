Международный кинофестиваль «Послание к человеку», крупнейший в Петербурге и один из старейших в России, отсчитывает свою историю с 1989 года. Конкурсные программы традиционно посвящены человеку, его радостям и печалям, мечтам, исканиям, потерям, победам, внутренней борьбе с собой и внешней — с обстоятельствами, человеческим отношениям и их развитию, времени и его течению. Фестиваль открыл отбор фильмов для участия в трех конкурсах — международном, национальном и экспериментальном In Silico. Прием заявок продлится до 15 июля.

В международном конкурсе гран-при «Золотой кентавр» и 3 тысячи долларов уйдут лучшему фильму, «Кентавр» и 1 тысяча — документальной ленте, игровому и анимационному фильмам, а также лучшему дебюту. В национальном конкурсе документальных фильмов приз «Кентавр» и 50 тысяч рублей достанутся лучшему фильму, еще один приз и 30 тысяч — выбору жюри. В международном конкурсе экспериментальных фильмов In Silico главный приз и 1 тысяча долларов достанется лучшему экспериментальному фильму. Также в этой категории присуждается приз студенческого жюри и приз ФИПРЕССИ.

По словам программного директора «Послание к человеку» Алексея Медведева, фестиваль 2020 года прошел «в самое необычное время в неожиданном формате, в борьбе с невидимым врагом, и стал одним из немногим культурных событий города, состоявшихся в сложных условиях со всевозможными предосторожностями». Тем не менее, зрители не смогли увидеть документальные и игровые фильмы конкурсной и внеконкурсной программы. А дистанционное общение с международным жюри и гостями, вопреки ожиданиям, не снизило градус содержательности.

«Мастер-классы Виктора Косаковского, Лорен Гринфилд, Андерса Эстергора, прошедшие в онлайн-форматах, вызвали огромный интерес зрителей и позволили нам отработать новые способы общения в эпоху электронных коммуникаций. Жюри, в состав которого вошли такие бескомпромиссные кинематографисты, как Андерс Эстергор (Дания), Адильхан Ержанов (Казахстан), Илья Хржановский (Россия), приняло неожиданное, в чем-то парадоксальное решение, присудив гран-при короткометражной анимационной работе «Просто парень» (Германия) режиссера Шоко Хары. Однако, такая парадоксальность идеально отвечает духу нашего фестиваля. С надеждами на обновление ждем вас на 31-м международном кинофестивале «Послание к человеку»», — отметил он.