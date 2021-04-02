От сериала про вебкам до «Змея»: что смотреть дома на этой неделе

«Ужасно смешные столкновения» / Prank Encounters, 2 сезон (Netflix)

Звезда «Очень странных дел» Гейтен Матараццо ведет пранк-шоу, снятое скрытой камерой — обычные люди в нем якобы сталкиваются с паранормальными явлениями, придя на новую работу с частичной занятостью. Хотя шоу получило много негативной критики, его все же продлили на второй сезон. А продюсеры и Гейтен Матараццо чуть ли не в каждом интервью подчеркивают, что участникам впоследствии платили и они, узнав что это шутка, в итоге были рады оказаться в проекте.

Со 2 апреля, Netflix