От сериала про вебкам до «Змея»: что смотреть дома на этой неделе

Откровенная драма про вебкам и порно «Happy End» от продюсеров «Психа», мрачная комедия с Кристин Милиоти «Игрушка для взрослых» и ретротриллер про реально существовавшего убийцу «Змей» — какие сериалы вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Город на холме» / City on a Hill, 2 сезон (Showtime)
Спродюсированный Беном Аффлеком проект про преступность Бостона. Уже знакомый зрителям агент ФБР Джеки Рор (Кевин Бейкон) будет на этот раз помогать Грейс Кэмпбелл (Пернелл Уолкер) бороться с криминальными бандами в районе Роксбери.
С 29 марта, «Амедиатека», «КиноПоиск»
«Happy End», премьера (more.tv)
В этом году должно выйти сразу несколько российских проектов про вебкам, первая в этой череде — драма выпускника Школы кино и телевидения «Индустрия» Евгения Сангаджиева и продюсеров «Психа». Это история молодых людей, которые вынуждены пойти в порно. Главные роли играют Лена Тронина и Денис Власенко, также в касте — Александр Горчилин. Лукерья Ильяшенко, Любовь Толкалина, Алексей Агранович, Евгения Добровольская, Дарья Фекленко, Алексей Макаров и Александра Ребенок.
С 1 апреля, more.tv, «КиноПоиск»
«Игрушка для взрослых» / Made for Love, премьера (HBO)
Мрачная комедия с черным юмором про максимально радикальные формы абьюза — Хейзел Грин пытается уйти от контролирующего каждый ее шаг мужа-миллиардера. Выход из токсичных отношений осложняется тем, что экс-супруг, оказывается, вживил ей в мозг чип и теперь всегда легко может отследить ее местоположение. Главную роль играет звезда ромкома «Зависнуть в Палм-Спрингс» Кристин Милиоти.
Со 2 апреля, more.tv, «КиноПоиск»
«Манифест» / Manifest, 3 сезон (NBC)
Продолжение фантастического сериала про утраченное время — и нет, не в прустовском смысле. Напомним, пассажиры одного рейса вдруг выясняют, что почему-то летели до Нью-Йорка долгих пять лет. В новом сезоне герои обнаружат хвост самолета на дне океана и начнут подозревать, что к их исчезновению причастно что-то сверхъестественное
Со 2 апреля, NBC, «КиноПоиск»
«Ужасно смешные столкновения» / Prank Encounters, 2 сезон (Netflix)
Звезда «Очень странных дел» Гейтен Матараццо ведет пранк-шоу, снятое скрытой камерой — обычные люди в нем якобы сталкиваются с паранормальными явлениями, придя на новую работу с частичной занятостью. Хотя шоу получило много негативной критики, его все же продлили на второй сезон. А продюсеры и Гейтен Матараццо чуть ли не в каждом интервью подчеркивают, что участникам впоследствии платили и они, узнав что это шутка, в итоге были рады оказаться в проекте.
Со 2 апреля, Netflix
«Змей» / The Serpent, премьера (Netflix)
Триллер основан на реальной истории: Чарльз Собхрадж по прозвищу Змей с 1975 по 1976 годы убивал приезжающих в Азию молодых туристов — чаще всего хиппи. Он также забирал их паспорта и продолжал путешествовать по ним, тем самым эффективно скрываясь от полиции. Главную роль в проекте сыграл Тахар Рахим из «Мавританца» и «Пророка».
С 3 апреля, Netflix
«Налет», 2 сезон (Первый канал)
Адаптация французского сериала Braquo возвращается со вторыми сезоном — ее режиссер автор «Чик» Карен Оганесян. Команда мечты из героев Владимира Машкова, Дениса Шведова, Александра Паля и Лукерьи Ильяшенко вновь попробует выполнить спецзадание после провала. Проект заменит в сетке вещания закончившийся «Метод 2».
С 4 апреля, Первый канал
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