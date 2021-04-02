Данила Козловский и Александр Петров исполнят главные роли в новом многосерийном фильме Валерия Тодоровского «Надвое»

Режиссер Валерий Тодоровский приступил к съемкам многосерийного телевизионного фильма «Надвое». Впервые на съемочной площадке встретятся два самых востребованных российских актера — Данила Козловский и Александр Петров.
«Надвое» — это современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Петербург. В северной столице герои Костя (Данила Козловский) и Саня (Александр Петров) знакомятся с двумя девушками, и это мимолетное знакомство полностью меняет их жизни.
Главные женские роли исполняют Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Съемки пройдут в Москве и Петербурге. Продюсерами выступают Валерий Тодоровский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов.
Премьера многосерийного фильма «Надвое» состоится в эфире телеканала «Россия 1» и на more.tv.
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