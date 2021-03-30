От «Рассказа служанки» до «Невероятных»: 17 лучших сериалов апреля 2021 года

Четвертый (и это еще не финал!) сезон антиутопии «Рассказ служанки», драмеди про вебкам от продюсерской команды «Психа» «Happy End», детектив с Кейт Уинслет «Мейр из Исттауна» и фэнтези про викторианских супергероинь «Невероятные» — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые выходят на стримингах и ТВ в апреле.
«Happy End», премьера (more.tv)
В этом году должно выйти сразу несколько российских проектов про вебкам, первая в этой череде — драмеди выпускника Школы кино и телевидения «Индустрия» Сангаджиева (да, без имени) и продюсеров «Психа». Это история молодой пары, вынужденной пойти в порно. Главные роли играют Лена Тронина и Денис Власенко, также в касте— Александр Горчилин. Лукерья Ильяшенко, Любовь Толкалина, Алексей Агранович, Евгения Добровольская, Дарья Фекленко, Алексей Макаров и Александра Ребенок.
С 1 апреля, more.tv, «КиноПоиск»
«Игрушка для взрослых» / Made for Love, премьера (HBO)
Мрачная комедия с черным юмором про максимально радикальные формы абьюза — Хейзел Грин пытается уйти от контролирующего каждый ее шаг мужа-миллиардера. Выход из токсичных отношений осложняется тем, что экс-супруг, оказывается, вживил ей в мозг чип и теперь всегда легко может отследить ее местоположение. Главную роль играет звезда ромкома «Зависнуть в Палм-Спрингс» Кристин Милиоти.
Со 2 апреля, more.tv, «КиноПоиск»
«Налет», 2 сезон (Первый канал)
Адаптация французского сериала Braquo возвращается со вторыми сезоном — ее режиссер автор «Чик» Карен Оганесян. Команда мечты из героев Владимира Машкова, Дениса Шведова, Александра Паля и Лукерьи Ильяшенко вновь попробует выполнить спецзадание после провала. Проект заменит в сетке вещания закончившийся «Метод 2».
С 4 апреля, Первый канал
«Жуки», 2 сезон (ТНТ)
Ситком про альтернативную службу и альтернативную же большим городам Россию вернется со вторым сезоном. Столичные айтишники Никита (Вячеслав Чепурченко), Дэн (Павел Комаров) и Артемий (Вадим Дубровин) продолжат под присмотром участкового Маслова (Максим Лагашкин) разрабатывать дейтинг-приложение. К тому же к ним приедет инвестор — герой Игоря Верника.
С 5 апреля, ТНТ, Premier
«Хемингуэй» / HEMINGWAY, премьера (PBS)
Документальный сериал
Кена Бёрнса и Линн Новик об Эрнесте Хемингуэе — американском писателе по-настоящему любившем Париж, и чей портрет висел чуть ли не в каждом интеллигентом советском доме. Проект озвучили Джефф Дэниэлс, Мэрил Стрип, Кери Рассел, Мэри-Луиз Паркер и Патриша Кларксон.
С 6 апреля, PBS
«Чад» / Chad, премьера (TBS)
Иранско-американская актриса Насим Педрад (звезда Saturday Night Live) придумала ситком про 14-летнего подростка Чада — и сыграла в нем главную роль. Помимо пубертатных проблем, здесь также важны поиски персонажем своей национальной идентичности — это, наравне с нетривиальным кастингом, роднит проект с сериалом «4лен».
С 7 апреля, TBS
«Уничтожьте всех дикарей» / Exterminate All the Brutes, премьера (HBO)
Документальный сериал номинанта «Оскара» Рауля Пека (за фильм «Я вам не негр») про историю колониализма — с анимацией и Джошом Хартнеттом. В четырех частях в нем делается попытка максимально полно исследовать геноцид коренных американцев и рабство.
С 8 апреля, HBO Max, «Амедиатека», «КиноПоиск»
«Кунг-Фу» / Kung Fu, премьера (The CW)
Современная адаптация сериала 1970-х, главной героиней которого стала молодая американка китайского происхождения Ники (ее играет Оливия Лианг). Та отправляется в уединенный шаолиньский монастырь изучать боевые искусства, чтобы применять полученные навыки в борьбе с преступностью в Сан-Франциско.
С 8 апреля, The CW
«Невероятные» / The Nevers, премьера (HBO)
Сериал достался HBO после биддинговой войны, в том числе с Netflix и является одной из главных их ставок в весеннем сезоне. Изначально шоураннером «Невероятных» был Джосс Уидон — режиссер «Баффи — истребительницы вампиров» и «Лузеров» (а еще — автор той самой версии «Лиги справедливости», которая не устроила фантов Зака Снайдера), но из-за нервного истощения он покинул проект. Сериал про супергероинь в викторианской Англии закончили без него. Это, главным образом, два персонажа — богатая вдова Амалия Тру (Лаура Доннелли) и талантливая молодая изобретательница Пенанс Адэр (Энн Скелли).
С 12 апреля, HBO Max, «Амедиатека», «КиноПоиск»
«Медиатор» (Start)
Сериал-бенефис Андрея Бурковского — он играет профессионального переговорщика, который может даже террористов убедить сдаться, но чаще всего ему приходится улаживать конфликты крупного и не очень бизнеса. Также в касте Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Евгения Симонова и другие.
C 16 апреля, Start
«Крестный отец Гарлема» / Godfather of Harlem, 2 сезон (Epix)
Драматический сериал о преступнике из Нью-Йорка 1960-х Бампи Джонсоне — на самом деле приквел фильма «Гангстер». Во втором сезоне герой Фореста Уитакера будет бороться за контроль над наркотрафиком «Французский связной» (так называли систему передачи запрещенных веществ из Марселя в США).
С 19 апреля, Epix
«Мейр из Исттауна» / Mare of Easttown, премьера (HBO)
Детективная история с классическим ходом про психологически уязвимую и нестабильную главную героиню, которой нужно вести расследование, параллельно сражаясь с призраками своего прошлого и налаживая личную жизнь. Ее играет Кейт Уинслет, а главное преступление — жесткое убийство в небольшом городе в Пенсильвании.
С 19 апреля, HBO Max, «Амедиатека», «КиноПоиск»
«Тень и кость» / Shadow and Bone (Netflix)
Главный конкурент «Ведьмака» — фэнтези по мотивам романов Ли Бардуго. Страну Равку на две части разбил каньон, в котором тьма и монстры. Объединить территорию снова под силу супергероине Алине Старковой (Джесси Мей Ли) — сироте, у которой после несчастного случая вдруг появились огромные магические чары.
С 24 апреля, Netflix
«Рассказ служанки» / The Handmaid's Tale, 4 сезон (Hulu)
Это четвертый сезон антиутопии по мотивам романов Маргарет Этвуд, но создатели сериала (спойлер!) уже работают над пятым. Главная интрига — найдет ли Джун (Элизабет Мосс) свою дочь в этой части или придется ждать следующую.
C 29 апреля, Hulu, more.tv, «КиноПоиск»
«Берег москитов» / The Mosquito Coast, премьера (Apple TV+)
Основанный на бестселлере Пола Теру драматическо-приключенческий сериал про идеалиста и изобретателя Элли Фокса, который бежит со всей семьей в Мексику, пытаясь там спрятаться от правительства США. Главную роль тут играет Джастин Теру — родной племянник автора книги.
С 30 апреля, Apple TV+
«Милиционер с Рублевки», премьера (ТНТ)
Приквел истории Володи Яковлева — героя Сергея Бурунова из «Полицейского с Рублевки». Его тут играет Артем Сучков («Гоголь», «(НЕ)идеальный мужчина»). Речь пойдет о 1990-х, когда деревья были большими, бандиты лютыми, убивали людей и все бегали абсолютные голые. Полиция тогда звалась еще милицией, а кинематографисты меньше рефлексировали об эпохе своего детства.
Апрель, ТНТ, Premier
«Душегубы» (НТВ)
Ретро- (и не только) детективы по мотивам преступлений реально существовавших маньяков продолжают множится. «Душегубы» — художественное осмысление истории «витебского душителя» Геннадия Михасевича. Впрочем, обещают, что сосредоточатся не на убийце, а тех кто занимался его поимкой — по сюжету это следователь Михаил Шахнович (Александр Самойленко) и столичный оперативник Леонид Ипатьев (Сергей Марин).
Апрель, НТВ, «Амедиатека», «КиноПоиск»
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