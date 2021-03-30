«Ленфильм» планирует запустить в производство до четырех собственных проектов в 2021 году

«Очень надеюсь, что в этом году мы начнем запуск собственных кинопроектов. Они подготовлены. Мы в ближайшее время их анонсируем. Кинопроизводство здесь точно будет активно жить. Я думаю, что до четырех проектов мы сможем запустить в этом году», — рассказал генеральный директор «Ленфильма» Федор Щербаков.

В планах киностудии запуск нескольких социальных драм.Рассматриваем даже и хорроры. Думаю, что в производство будет запущен один из сериалов, и целый ряд всей той линейки современного кино, которое должно быть, обязательно будет на киностудии», — добавил Щербаков.

Также в 2021 году в широкий российский прокат выйдут два фильма, снятые учениками Александра Сокурова. «Ленфильм» в рамках данных проектов выступает сопродюсером.

Помимо запуска новых проектов, киностудии удалось добиться подвижек в вопросе «золотой коллекции». Уже заключены первые договора на использование интернет-прав, и киностудия в этом году получит уже первую выручку от лент — чего до этого не было. «Золотая коллекция» включает более тысячи фильмов, которые были сняты на «Ленфильме» до 1992 года, многие из них считаются классикой советского кинематографа.