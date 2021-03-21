В Сети появился тизер десятого сезона «Американской истории ужасов»

Десятый сезон получил название Double Feature — «Двойной сеанс». Как следует из тизера, зрители узнают две «ужасающие истории». Одна из них будет связана с морем, а другая — с песком. Уже известно, что в новом сезоне вернутся актеры из оригинального каста — Сара Полсон, Лили Рэйб, Эван Питерс. А также появятся Билли Лурд, Лесли Гроссман, Адина Портер, Финн Уиттрок, Фрэнсис Конрой и Анжелика Росс. Одну из ролей исполнит Маколей Калкин, звезда фильма «Один дома». Дата релиза грядущего сезона пока не называется.