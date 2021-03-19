От «Лига справедливости Зака Снайдера» до вампиров из Смоленска: Что смотреть дома на этой неделе

Перемонтированная четырехчасовая версия фильма «Лига справедливости» Зака Снайдера, детективная комедия с Юрием Стояновым «Вампиры средней полосы» и продолжение «Американских богов» — какие новые картины и сериалы вышли на стриминговых платформах на этой неделе.
Сериал «Американские боги» / American Gods, 3 сезон (Starz)
Мрачное фэнтези по мотивам романов Нила Геймана заходит уже на третий сезон. В нем неизменный Тень (Рики Уиттл) на этот раз в идиллическом снежном городке Лейксайд будет изучать вопрос своей природы с раскольниковским размахом — бог ли он, жаждущий почитания, или же человек, служащий великим.
С 16 марта, «Амедиатека»
Фильм «Операция „Варсити Блюз“: Университетский скандал в США» / Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal
Документальный фильм-расследование одной из самых крупных афер в истории американской системы образования снял Крис Смит — режиссер картины «FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась». В центре внимания — Уильям Рик Сингер, он придумал мошенническую схему, которая помогала поступать в вузы детям из состоятельных американских семей.
С 17 марта, Netflix
Фильм «Лига справедливости Зака Снайдера» / Zack Snyder's Justice League
Режиссерская версия фильма 2017 года про то, как после гибели Кларка Кента Темный рыцарь объединяется с Чудо-женщиной, Флэшем, Акваменом и Киборгом, чтобы помешать Дарксайду и его армии захватить Землю. Тогда Зак Снайдер покинул проект на постпродакшене из-за семейной трагедии — его дочь покончила с собой. Впрочем, в американских СМИ писали, что контракт был расторгнут с ним еще до того — из-за нежелания делать картину менее мрачной в угоду продюсерам. Как бы то ни было режиссер смонтировал новую четырехчасовую версию специально для HBO Max.
С 18 марта, КиноПоиск HD, HBO Max
Сериал «Вампиры средней полосы», премьера (START)
Комедийный сериал про обитающих под Смоленском вампиров — те ведут вполне мирный образ жизни, никого не убивая. Но из-за серии жестоких преступлений в области их тихому укладу приходит конец — к ним направляются «хранители порядка» и (неизвестно что страшнее) следователи из Москвы. Патриарха вампирского клана должен был сыграть Михаил Ефремов, но после известных событий его заменили на Юрия Стоянова (он, кстати, был и в пилоте сериала). В остальных ролях тоже сплошь российские звезды разных поколений от Татьяны Догилевой и Артема Ткаченко до Глеба Калюжного.
С 18 марта, START
Сериал «Чикатило», премьера (Okko)
Сериал Сарика Андреасяна по мотивам биографии одного из самых известных маньяков России — как его долгие годы не могли найти правоохранители. Создатели проекта не раскрывают, кто его сыграет. В остальных ролях — Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева и Дмитрий Власкин.
С 18 марта, Okko
Сериал «Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and the Winter Soldier, премьера (Disney+)
После ситкома «Ванда/Вижн» киновселенная Marvel возвращается к более привычным жанрам: многофигурному боевику про супергероя Сокола (Энтони Маки), именно ему достался щит Капитана Америки и его помощник и старый друг Баки Барнс (Себастиан Стэн). Все эпизоды сняла режиссер «Ходячих мертвецов» Кари Скогланд.
С 19 марта, Disney+
Сериал «Красный дерматин» / Sky Rojo, премьера (Netflix)
Сериал Алекса Пина («Бумажный дом») еще не успел выйти, а его уже продлили на второй сезон. Тематически он перекликается с «Чиками» — три проститутки Корал (Вероника Санчес), Джина (Яни Прадо) и Венди (Лали Эспосито) пытаются завязать, но у их сутенера с романтичным именем Ромео совсем другие планы.
С 19 марта, Netflix
Аудиосериал «Звонки» / Calls
Здесь могла бы быть шутка, что зумеры перепридумали радиосериалы, но так, по сути, и есть. Проект Apple TV+ — это аудиозаписи актеров с необычными тебрами, в которых они имитируют обычные телефонные разговоры тех, кто готовится к апокалипсису.
С 19 марта, Apple TV+
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