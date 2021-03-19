От «Лига справедливости Зака Снайдера» до вампиров из Смоленска: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Лига справедливости Зака Снайдера» / Zack Snyder's Justice League

Режиссерская версия фильма 2017 года про то, как после гибели Кларка Кента Темный рыцарь объединяется с Чудо-женщиной, Флэшем, Акваменом и Киборгом, чтобы помешать Дарксайду и его армии захватить Землю. Тогда Зак Снайдер покинул проект на постпродакшене из-за семейной трагедии — его дочь покончила с собой. Впрочем, в американских СМИ писали, что контракт был расторгнут с ним еще до того — из-за нежелания делать картину менее мрачной в угоду продюсерам. Как бы то ни было режиссер смонтировал новую четырехчасовую версию специально для HBO Max.

С 18 марта, КиноПоиск HD, HBO Max