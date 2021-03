От «Лига справедливости Зака Снайдера» до вампиров из Смоленска: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and the Winter Soldier, премьера (Disney+)

После ситкома «Ванда/Вижн» киновселенная Marvel возвращается к более привычным жанрам: многофигурному боевику про супергероя Сокола (Энтони Маки), именно ему достался щит Капитана Америки и его помощник и старый друг Баки Барнс (Себастиан Стэн). Все эпизоды сняла режиссер «Ходячих мертвецов» Кари Скогланд.

С 19 марта, Disney+