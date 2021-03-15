«Силовик есть, умовика не надо»: вышла новая серия «Масяни» о подавлении протестов «даже на горшке»

По сюжету, население страны разделили на две части: одна с оружием следит за другой и контролирует каждое действие — от отправки емейла и заваривания «дошика» до похода в магазин и занятия сексом. «А это новая фишка нашего чекнутого царя. Теперь к каждому россиянину будет приставлен такой вот румяный Урфин Джюс — чтобы каждую секунду контролировал, чтобы ты не подумал что-то не то, 24 часа, чтобы ты даже на горшке не протестовал», — рассказывает Масяня.

Создатель мультсериала Олег Куваев говорит, что новая серия по некоторым параметрам это антиутопия — «разумеется, не имеющая ничего общего с реальностью». «Это типа антиутопия. Но некоторым параметрам. Разумеется не имеющая ничего общего с реальностью. Мир сжимается и становится тесным. В тесноте — оно всегда в обиде. И всегда кто-то целится тебе в висок. Иногда это ты сам», — отметил он.