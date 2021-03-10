Вышел тизер финального сезона сериала «Содержанки»

Режиссер Юрий Мороз завершил съемки нового сезона сериала «Содержанки». Он станет третьим по счету и финальным — зрители увидят развязку истории и узнают все секреты героев.
В финале второго сезона героиня Дарьи Мороз сделала неожиданный выбор, сбежав от Глеба (Владимир Мишуков) прямо в аэропорту. Ответ на вопросы, куда приведет Лену это решение и как сложатся их отношения с Глебом, зрители получат в третьем, финальном сезоне сериала.
К актерскому составу в новом сезоне присоединились Виктория Толстоганова, Светлана Устинова, Александр Горбатов, Сергей Гилев, фронтмен Tesla boy Антон Севидов и другие. В третьей части также состоится камео Глеба Калюжного — он исполнит песню «Мяу».
«Наверное, неправильно сравнивать с первыми сезонами, но мне кажется, третий будет выглядеть более брутальным. Отчасти оттого, что добавились очень любопытные мужские персонажи: Виктор Вержбицкий, Сергей Гилев, Александр Горбатов, Дмитрий Куличков, Александр Молочников. Но и основные персонажи и сюжетные линии, к которым зритель уже привык и которых ждет, сохранены. Так что, я надеюсь, мы не разочаруем большую аудиторию, которая уже есть у проекта», — говорит режиссер Юрий Мороз.
Премьера третьего, финального сезона сериала «Содержанки» состоится летом 2021 года на видеосервисе START.
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