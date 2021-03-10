Вышел тизер финального сезона сериала «Содержанки»

В финале второго сезона героиня Дарьи Мороз сделала неожиданный выбор, сбежав от Глеба (Владимир Мишуков) прямо в аэропорту. Ответ на вопросы, куда приведет Лену это решение и как сложатся их отношения с Глебом, зрители получат в третьем, финальном сезоне сериала.

К актерскому составу в новом сезоне присоединились Виктория Толстоганова, Светлана Устинова, Александр Горбатов, Сергей Гилев, фронтмен Tesla boy Антон Севидов и другие. В третьей части также состоится камео Глеба Калюжного — он исполнит песню «Мяу».