От «Поколения» до «Сокола и Зимнего Солдата»: 20 лучших сериалов марта 2021 года

Стильный проект о сложностях взросления «Поколение» (конкурент «Эйфории»!), черная детективная комедия с Юрием Стояновым «Вампиры средней полосы» и боевик «Сокол и Зимний Солдат» о героях киновселенной Marvel — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые выйдут в прокат в первый месяц весны.
«Дылды», 2 сезон (СТС)
Продолжение истории про сложные взаимоотношения волейбольного тренера Ковалева (Павел Деревянко) и его спортсменок. На этот раз ему надо завоевать симпатию дочери мэра, которая попадает в команду.
С 1 марта, СТС
«Обломки» / Debris, премьера (NBC)
Сериал автора «Мексиканца», шоураннера Дж. Х. Уаймена с «Секретными материалами» в референсах. Спецагенты Финола Джонс (Риэнн Стил) и Брайан Беневенти (Джонатан Такер) расследуют, как обломки космического корабля меняют жизнь на Земле. Спойлер: весьма значительно — например, люди начинают видеть давно умерших родственников.
Со 2 марта, «Амедиатека»
«Я не шучу», премьера («КиноПоиск HD»)
Миссис Мейзел по-русски — комедийный сериал про 49-летнюю Лену, которая выступает со стендапами в клубах Москвы. Материал, как и любой хороший комик, она берет из собственной жизни: у нее двое детей от разных мужей, кризис среднего возраста, собака и натянутые отношения с экс-свекровью. Главную роль играет стендапер Елена Новикова, она же написала сценарий вместе с Александром Незлобиным.
С 4 марта, «КиноПоиск HD»
«Лагерь „Коралл“: Юные годы Губки Боба» / Kamp Koral: SpongeBob's Under Years, премьера (Paramount+)
Приквел истории про тех, кто обитает на дне океана — их детство и отрочество в лагере «Коралл». Мультсериал выйдет на стриминге Paramount+ одновременно с цифровой премьерой полного метра — мультфильма «Губка Боб в бегах».
С 4 марта, Paramount+
«Девушки с Макаровым», премьера (ТНТ)
Ситком с Павлом Майковым про архаичный патриархальный уклад в российской правоохранительной системы — майор Макаров не верит в профессионализм своих новых подопечных: четырех недавних выпускниц Школы полиции. Их играют Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Влада Ермолаева и Елена Полянская.
С 9 марта, ТНТ
«Угрюм-река», премьера (Первый канал)
Многофигурную семейную сагу про золотую лихорадку многие помнят по советской экранизации 1968 года с Георгием Епифанцевым ,Людмилой Максаковой и Виктором Чекмаревым. Новая версии наследует не ей, а роману Вячеслава Шишкова, который лежит в его основе. В главных ролях — Александр Балуев, Александр Горбатов и Юлия Пересильд.
С 9 марта, Первый канал
«Пенниуорт» / Pennyworth, продолжение 2 сезона (Epix)
Второй сезон проекта про юность дворецкого Бэтмена. В продолжении британский джентльмен Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон) вновь сражается с Обществом Воронов и зловещим лордом Харвудом (Джейсон Флеминг). Второй сезон выходил с середины декабря, но взял небольшой перерыв, чтобы вернуться в начале весны.
С 9 марта, «КиноПоиск HD»
«Дилер» / Caïd, премьера (Netflix)
Снятая якобы документальной камерой мрачная драма про изнанку Франции — по сюжету режиссер клипов Франк (Себастьен Убани) соглашается сделать клип рэперу Тони (Абдраман Диакит). Тот оказывается не только музыкантом, но и наркоторговцем и втягивает кинематографистов в криминальные разборки.
С 10 марта, Netflix
«Поколение» / Generation, премьера (HBO Max)
Пожалуй, главный потенциальный хит марта и даже года — стильный сериал о проблемах старшеклассников от поиска гендерной идентичности до буллинга и конфликтов с родителями. Он отчасти основан на личном опыте одной из авторов проекта Зельды Барнз. Исполнительным продюсером стала в числе прочих стала придумавшая культовых «Девочек» Лина Данэм.
С 11 марта, HBO Max
«Исабель» / Isabel, премьера (HBO Max)
Байопик Исабель Альенде — самой известной чилийской писательницы и борца за гражданские права. Ее книги изданы тиражом более 35 миллионов экземпляров и переведены на 27 языков. Альенде сыграла актриса Даниэла Рамирес.
С 12 марта, HBO Max
«Американские боги» / American Gods, 3 сезон (Starz)
Мрачное фэнтези по мотивам романов Нила Геймана заходит уже на третий сезон. В нем неизменный Тень (Рики Уиттл) на этот раз в идиллическом снежном городке Лейксайд будет изучать вопрос своей природы с раскольниковским размахом — бог ли он, жаждущий почитания, или же человек, служащий великим.
С 16 марта, «Амедиатека»
«Вампиры средней полосы», премьера (START)
Комедийный сериал про обитающих под Смоленском вампиров — те ведут вполне мирный образ жизни, никого не убивая. Но из-за серии жестоких преступлений в области их тихому укладу приходит конец — к ним направляются «хранители порядка» и (неизвестно что страшнее) следователи из Москвы. Патриарха вампирского клана должен был сыграть Михаил Ефремов, но после известных событий его заменили на Юрия Стоянова (он, кстати, был и в пилоте сериала). В остальных ролях тоже сплошь российские звезды разных поколений от Татьяны Догилевой и Артема Ткаченко до Глеба Калюжного.
С 18 марта, START
«Чикатило», премьера (Okko)
Сериал Сарика Андреасяна по мотивам биографии одного из самых известных маньяков России — как его долгие годы не могли найти правоохранители. Создатели проекта не раскрывают, кто его сыграет. В остальных ролях — Константин Лавроненко, Юлия Афанасьева и Дмитрий Власкин.
С 18 марта, Okko
«Сокол и Зимний Солдат» / The Falcon and the Winter Soldier, премьера (Disney+)
После ситкомм «Ванда/Вижн» киновселенная Marvel возвращается к более привычным жанрам: многофигурному боевику про супергероя Сокола (Энтони Маки), именно ему достался щит Капитана Америки и его помощник и старый друг Баки Барнс (Себастиан Стэн). Все эпизоды сняла режиссер «Ходячих мертвецов»Кари Скогланд.
С 19 марта, Disney+
«Красный дерматин» / Sky Rojo, премьера (Netflix)
Сериал Алекса Пина («Бумажный дом») еще не успел выйти, а его уже продлили на второй сезон. Тематически он перекликается с «Чиками» — три проститутки Корал (Вероника Санчес), Джина (Яни Прадо) и Венди (Лали Эспосито) пытаются завязать, но у их сутенера с романтичным именем Ромео совсем другие планы.
С 19 марта, Netflix
«Родители года» / Breeders, 2 сезон (FX)
Cитком о сложностях родительства с Мартином Фриманом в роли простого британца с работой, женой (Дэйзи Хаггард) и детьми возвращается. Паре предстоит сражаться с новыми вызовами: как быть, если ребенок решил стать веганом или удариться в религию
С 22 марта, «КиноПоиск HD»
«Леонардо» / Leonardo, премьера (Rai 1)
Итальянский байопик Леонардо да Винчи обещает не обходить острые вопросы в духе времени и cancel culture — «был ли убийцею создатель Ватикана». Его натурщицу Катерину да Кремона играет уже недавно отлично вжившаяся в роль жертвы в «Отыграть назад» Матильда де Анжелис. Роль самого художника и ученого досталась Эйдану Тернеру из «Хоббита».
С 24 марта, «Амедиатека»
«Нерегулярные части» / The Irregulars, премьера (Netflix)
По сути, это спин-офф «шерлокианы» — сериал рассказывает про уличных подростков, которые выполняют поручения знаменитого сыщика и доктора Ватсона и тем самым помогают раскрыть преступления. Шоураннер проекта — автор «Обитателей холмов» Том Байдвелл.
С 26 март, Netflix
«Город на холме» / City on a Hill, 2 сезон (Showtime)
Спродюсированный Беном Аффлеком проект про преступность Бостона. Уже знакомый зрителям агент ФБР Джеки Рор (Кевин Бейкон) будет на этот раз помогать Грейс Кэмпбелл (Пернелл Уолкер) бороться с криминальными бандами в районе Роксбери.
С 29 марта, «Амедиатека»
«Разведка» / Intelligence, 2 сезон (Sky One)
Звезда «Друзей» Дэвид Швиммер во втором сезоне «Разведки» возвращается к роли нелепого борца с киберпреступностью Джерри, который продолжит притворяться важнейшей персоной для нацбезопасности. В США его компетенции не пригодились, но он переезжает в Британию — помогать Центру правительственной связи. Сценаристом на этот раз выступил Ник Мохаммед, играющий в сериале Джозефа.
Март (точная дата релиза уточняется), «Амедиатека»
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