От «Поколения» до «Сокола и Зимнего Солдата»: 20 лучших сериалов марта 2021 года

«Вампиры средней полосы», премьера (START)

Комедийный сериал про обитающих под Смоленском вампиров — те ведут вполне мирный образ жизни, никого не убивая. Но из-за серии жестоких преступлений в области их тихому укладу приходит конец — к ним направляются «хранители порядка» и (неизвестно что страшнее) следователи из Москвы. Патриарха вампирского клана должен был сыграть Михаил Ефремов, но после известных событий его заменили на Юрия Стоянова (он, кстати, был и в пилоте сериала). В остальных ролях тоже сплошь российские звезды разных поколений от Татьяны Догилевой и Артема Ткаченко до Глеба Калюжного.

С 18 марта, START