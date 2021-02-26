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От Билли Айлиш до Супермена: что смотреть дома на этой неделе

Документальный фильм про главную певицу поколения Z Билли Айлиш, история футболиста Пеле и особенности семейной жизни Супермена и Лоис — «Собака.ru» рассказывает, какие новые фильмы и сериалы вышли на стримингах на этой неделе.

Сериал «Супермен и Лоис» / Superman & Lois, премьера (The CW)

Про семейную жизнь Ванды и Вижена мы уже узнали в январе, теперь очередь за Суперменом и Лоис Лейн. Их тихим радостям также мешают многочисленные злодеи. Главные роли в проекте играют Тайлер Хэклин («Волчонок») и Битси Таллок («Артист»).

С 23 февраля

Фильм «Пеле» / Pelé

Все кто, рос в 1990-е, знает Пеле если не как великого футболиста, то хотя бы как человека из рекламы кофе. Документальный фильм посвящен спортивной части его карьеры — он до сих пор единственный игрок, побеждавший сразу на трех чемпионатах мира.

С 23 февраля, Netflix

Сериал «Снегопад» / Snowfall, 4 сезон (FX)

Криминальная драма про кокаиновую эпидемию в Лос-Анджелесе начала 1980-х заходит уже на 4 сезон, хотя ее шоураннеры и не всегда точны в воспроизведении эпохи.

С 24 февраля

Сериал «Достаточно близко» / Close Enough, 2 сезон (HBO)

Автор «Обычного шоу» Дж. Дж. Куинтел продолжает в анимационной форме исследовать сложности взросления, особенно, когда у тебя самого появляются дети.

С 25 февраля, HBO Max

Фильм «Билли Айлиш: слегка размытый мир» / Billie Eilish: The World's A Little Blurry

Документальная история взросления главной певицы 2020-х. Фильм рассказывает о Билли дома, во время общения с семьей и записи дебютного альбома.

С 26 февраля, AppleTV+

Сериал «Ходячие мертвецы» / The Walking Dead, 10 сезон (+6 серий) (AMC)

Культовый хоррор-сериал про зомби, подаривший миру мем про Карла, уже продлен на 11 сезон, который и станет последним. Но и в десятом еще не все сказано: с конца февраля покажут шесть дополнительных серий, хотя основная часть эпизодов и вышла осенью.

С 28 февраля

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