От Билли Айлиш до Супермена: что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Пеле» / Pelé

Все кто, рос в 1990-е, знает Пеле если не как великого футболиста, то хотя бы как человека из рекламы кофе. Документальный фильм посвящен спортивной части его карьеры — он до сих пор единственный игрок, побеждавший сразу на трех чемпионатах мира.

С 23 февраля, Netflix