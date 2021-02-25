Солнечная Италия и люди-амфибии в первом тизер-трейлере нового мультфильма от Pixar «Лука»

По сюжету, свои незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженному, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.

Режиссером картины выступит номинант «Оскара» Энрико Касароса (короткометражный анимационный фильм «Луна»), продюсером — Андреа Уоррен (короткометражный анимационный фильм «Лава», «Тачки 3»). В оригинале роли озвучили Джек Дилан Грейзер, Эмма Бергман, Майя Рудольф и Джим Гэффиган.

Анимационный фильм «Лука» выйдет на большие экраны летом 2021 года.