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Скончалась актриса Екатерина Градова, исполнившая роль радистки Кэт в «Семнадцати мгновениях весны»

Советская актриса, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла в возрасте 74 лет. Это произошло в понедельник, 22 февраля, в Москве, передает ТАСС со ссылкой на директора Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерию Гущину.

  • Фото: кадр из сериала "Семнадцать мгновений весны"

Эту информацию подтвердила и дочь актрисы Мария Миронова. «Моя мама сегодня скоропостижно ушла из жизни... Сердце разрывается», — написала она в Instagram. Причины смерти пока что не уточняются.

Екатерина Градова наиболее известна по роли радистки Кэт в сериале «Семнадцать мгновений весны» 1973 года. Кроме того, она снялась в кинолентах «Маленькие комедии большого дома», «Пеппи Длинный чулок» и «Место встречи изменить нельзя». 

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