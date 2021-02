От «Оптимистов» до «Аллен против Фэрроу»: что смотреть дома на этой неделе

«Расскажи мне свои секреты» / Tell Me Your Secrets, премьера (Amazon)

Триллер с Лили Рэйб из «Американской истории ужасов» и «Отыграть назад» — она играет девушку, переехавшую на юг США по программе защиты свидетелей. Шоураннер проекта — сценаристка «Вызовите акушерку» Харриет Уорнер. Сняли его Джон Полсон («Ходячие мертвецы») и Уда Беньямина («Божественные»).

С 19 февраля, Amazon