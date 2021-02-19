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От «Оптимистов» до «Аллен против Фэрроу»: что смотреть дома на этой неделе

Продолжение приключений советских дипломатов и шпионов (теперь в компании Сергея Безрукова и Елизаветы Боярской) «Оптимисты», космос и альтернативная история во втором сезоне «Ради всего человечества» и документальный проект о скандалах вокруг Вуди Аллена — какие сериалы вышли на этой неделе.

«Оптимисты», 2 сезон («Россия»)

Продолжение истории про будни советских дипломатов в 1960-е. Первый сезон проекта Алексея Попогребского не встретил шквала народной любви (как, например, «Оттепель»), но сериал все же продлили. В сиквеле, помимо Северии Янушаускайте, Егора Корешкова и Риналя Мухаметова, появятся Елизавета Боярская и Сергей Безруков.

С 15 февраля, «Россия-1»

«Механики» / The Crew, премьера (Netflix)

Сделанный по самым классическим (и немного винтажным) канонам ситком с закадровым смехом и Кевином Гибсом в главной роли. Он играет механика гаража NASCAR (Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей), который находится в конфликте с окружающим миром и самим собой.

С 15 февраля, Netflix

«За час до рассвета», премьера (НТВ)

Драма с Константином Хабенским, Андреем Бурковским, Артуром Смольяниновым и Аленой Михайловой про будни милиции после войны. В 1946 году молодой лейтенант и матерый майор ловят опасную банду. По синопсису проект похож на «Место встречи изменить нельзя», но это в большей степени попытка зайти на территорию «советского нуара».

С 16 февраля, more.tv, Wink, НТВ

  • Mark Taylor/NBC

«Молодой Скала» / Young Rock, премьера (NBC)

Ситком по мотивам биографии актера и спортсмена Дуэйна «Скалы» Джонсона — воспоминания об отце-рестлере, карьере в американском футболе и детстве на Гаваях. В юности его играют Адриан Гру и Брэдли Констант.

С 16 февраля, NBC

 

«Ради всего человечества» / For All Mankind, 2 сезон (Apple TV+)

Продолжение драмы про противостояния США и СССР в космосе и альтернативной реальности. Напомним, в первом сезоне речь шла о 1969-м, когда космонавт Алексей Леонов якобы водрузил на Луне советский флаг. Во втором — гонка технологий и амбиций будет в 1983 году, когда вдруг начинается милитаризация НАСА: Центр управления полетами отдают Минобороны.

С 19 февраля, Apple TV+

«Расскажи мне свои секреты» / Tell Me Your Secrets, премьера (Amazon)

Триллер с Лили Рэйб из «Американской истории ужасов» и «Отыграть назад» — она играет девушку, переехавшую на юг США по программе защиты свидетелей. Шоураннер проекта — сценаристка «Вызовите акушерку» Харриет Уорнер. Сняли его Джон Полсон («Ходячие мертвецы») и Уда Беньямина («Божественные»).

С 19 февраля, Amazon

«Мы дети станции Зоо» / Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, премьера (Amazon)

Немецкий сериал основан на романе, возникшем из дневниковых записей писательницы Кристианы Фельшеринов — не самом радужном взрослении на улицах западного Берлина. Это не первая экранизация книги — фильм «Я Кристина» 1981 года стал вполне культовым. Не в последнюю очередь из-за саундтрека Дэвида Боуи.

С 19 февраля, more.tv, «КиноПоиск HD»

«Аллен против Фэрроу» / Allen v. Farrow, премьера (HBO)

Документальный четырехсерийный проект о скандальном разрыве отношений Вуди Аллена и Мии Фэрроу. Его авторы Кирби Дик и Эми Зиринг не только исследуют достоверность заявлений дочери экс-супругов Дилан о сексуальном домогательстве со стороны приемного отца, но и ставят вопросы в духе «культуры отмены» — как теперь относиться к творчеству знаменитого нью-йоркского режиссера.

С 21 февраля, «Амедиатека», «КиноПоиск HD»

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