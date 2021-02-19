От «Оптимистов» до «Аллен против Фэрроу»: что смотреть дома на этой неделе

«Ради всего человечества» / For All Mankind, 2 сезон (Apple TV+)

Продолжение драмы про противостояния США и СССР в космосе и альтернативной реальности. Напомним, в первом сезоне речь шла о 1969-м, когда космонавт Алексей Леонов якобы водрузил на Луне советский флаг. Во втором — гонка технологий и амбиций будет в 1983 году, когда вдруг начинается милитаризация НАСА: Центр управления полетами отдают Минобороны.

С 19 февраля, Apple TV+