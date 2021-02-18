Что не так с сериалом «Кларисса» про агента ФБР Старлинг из «Молчания ягнят»?

На канале CBS стартовал сериал про протагониста культового триллера «Молчание ягнят» Клариссу Старлинг — продолжение ее истории. «Собака.ru» посмотрела первые эпизоды проекта и рассказывает, почему редкий зритель доберется до его окончания, разве что тот, кто не видел оригинала.
Фильм «Молчание ягнят» вышел на экраны 30 лет назад — и собрал «большую пятерку» «Оскара», победил в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучший актер» и «Лучший сценарий». После него это никому пока не удавалось, до — лишь «Пролетая над гнездом кукушки» в 1975-м и «Это случилось однажды ночью» в 1934-м.
Триумфу психотриллер Джонатана Демми был обязан невероятной экранной химии в оппозиции юной, хрупкой и ранимой курсантки академии ФБР Клариссы Старлинг в исполнении Джоди Фостер и зрелого психиатра, маньяка-интеллектуала (и каннибала) Ганнибала Лектера, сыгранного Энтони Хопкинсом. Она страдала, что не может спасти всех агнцев, обреченных на заклание, он — от скуки и пошлости мира людей, а не идей. Вместе они как дихотомия «добро» и «зло» в едином образе протагониста, изобличали антагониста — еще одного серийного убийцу «Буффало Билла», сдиравшего кожу со своих жертв и похитившего дочь влиятельной сенаторши.
В сериале CBS электрических искр в этой сепии под 1990-е не наблюдается, потому что нет и самого тандема. Кларисса осталась одна — с посттравматическим расстройством, вниманием таблоидов и пренебрежением со стороны коллег-мужчин из-за якобы случайного успеха. Права на персонаж «Ганнибал Лектер» из романов Томаса Харриса каналу CBS не принадлежат. Поэтому он тут тот, кого нельзя называть — означаемое без означающего, ушедшего в проект «Ганнибал» с Мадсом Миккельсоном.
Сериальная Кларисса же поступает нелогично — отращивает скучный хвост (по канонам расставшись с бывшим, даже если он маньяк, надо рубить каре, совсем как было у Джоди Фостер в фильме), теряет свой фирменный взгляд кроткого ягненка и неловко встает на курс фем-повестки, не разрешая звать себя «выжившей жертвой Буффало Билла», а мужчине-коллеге защищать ее от неуместных шуток.
В сериале главную героиню играет австралийка Ребекка Бридс из «Милых обманщиц». Именно ей сценаристы подсунули откровенно слабый и скучный процедурал с невнятными персонажами и ностальгической картинкой «под 1990-е». Она с ним отважно борется, как ее героиня с пренебрежением мужского мира и маньяками в каждом эпизоде, но обе оказываются обречены на провал. И дело не в эмоциональной привязанности зрителей к оригинальному фильму. Тот же «Фарго» или недавняя «Сестра Рэтчед» тому доказательство.
Так уж получилось, что в «Молчании ягнят» все совпало идеально. Органичны и схватка маленькой женщины с большим миром токсичной маскулинности, и надлом в психофизике сыгравшей героиню актрисы Джоди Фостер (за его достоверность, возможно, отвечает преследования маньяком актрисы в реальной жизни после роли несовершеннолетней проститутки в «Таксисте»), и копировавший по разным сведениям то ли документальные записи допросов Чарльза Мэнсона, то ли Теда Банди Энтони Хопкинс с немигающим взглядом.
Без Лектера не становится и Клариссы. Без нее все картины о нем не были хитами. Поэтому лучшим сиквелом (по крайней мере, самым трогательным) можно считать не сериал, а скайп-беседу двух актеров по инициативе журнала Variety в честь круглой даты. Заканчивается она классически:
— Прощай, Кларисса.
— Прощайте, доктор Лектер.
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