Что не так с сериалом «Кларисса» про агента ФБР Старлинг из «Молчания ягнят»?

Фильм «Молчание ягнят» вышел на экраны 30 лет назад — и собрал «большую пятерку» «Оскара», победил в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучший актер» и «Лучший сценарий». После него это никому пока не удавалось, до — лишь «Пролетая над гнездом кукушки» в 1975-м и «Это случилось однажды ночью» в 1934-м.

Триумфу психотриллер Джонатана Демми был обязан невероятной экранной химии в оппозиции юной, хрупкой и ранимой курсантки академии ФБР Клариссы Старлинг в исполнении Джоди Фостер и зрелого психиатра, маньяка-интеллектуала (и каннибала) Ганнибала Лектера, сыгранного Энтони Хопкинсом. Она страдала, что не может спасти всех агнцев, обреченных на заклание, он — от скуки и пошлости мира людей, а не идей. Вместе они как дихотомия «добро» и «зло» в едином образе протагониста, изобличали антагониста — еще одного серийного убийцу «Буффало Билла», сдиравшего кожу со своих жертв и похитившего дочь влиятельной сенаторши.