Скончался актер Андрей Мягков

Андрей Васильевич Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. По настоянию отца окончил Ленинградский химико-технологический институт. Впервые был замечен на любительском спектакле одним из педагогов Школы-студии МХАТ, который предложил ему попробовать силы у них. Мягков согласился, в 1965 году успешно окончил курс Василия Маркова и стал актером театра «Современник».

Наибольшую известность Мягкову принес фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова, где актер исполнил роль Жени Лукашина. В 1976 году, когда лента вышла в прокат, Мягков был признан лучшим актером года по версии «Советского экрана» и удостоен Государственной премии СССР.

В сотрудничестве с Эльдаром Рязановым Андрей Мягков сыграл не только в «Иронии судьбы», но и фильмах «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». Считалось, что Мягков был комедийным актером, но в его фильмографии были и драматические роли — такие как Алеша в «Братьях Карамазовых» Ивана Пырьева, Алексей Васильевич в «Днях Турбиных» Владимира Басова, ученый-карьерист Швырков в драме Марлена Хуциева «Послесловие».

С 2010 года, спустя три года после выхода фильма «Ирония судьбы. Продолжение», Андрей Мягков практически не снимался в кино. «Мы так бесстыдно подражаем американцам! Боевики, драки, бесконечный экшен. Кино стало бесчувственное, бессердечное. Это не русское искусство. Его мы забросили совершенно. У советского кино было свое лицо, а сейчас его взяли, повернули затылком и нарисовали на нем американскую физиономию», — объяснял он свое решение.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Андрея Васильевича Мягкова.