Новый военный экшн-фильм Тимура Бекмамбетова «Девятаев» — это захватывающая история советского военного летчика, который, оказавшись в немецком плену, планирует побег на самолете с особо охраняемой базы, где нацисты разрабатывают секретное оружие, способное в последний момент изменить ход войны. В основу фильма легли воспоминания героя Советского Союза Михаила Девятаева.

Главные роли в фильме исполнили Павел Прилучный, Павел Чинарев, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская и другие. В российский прокат «Девятаев» выйдет 29 апреля 2021 года, после чего специальная версия ленты для просмотра в вертикальном формате на смартфонах выйдет в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

Как отмечают в Sony Pictures Russia, Бекмамбетов создал уникальное с технологической точки зрения кино. Так, сцена сцена воздушного боя была отрепетирована в пространстве военного онлайн-стимулятора War Thunder для воссоздания эффекта присутствия. Съемки проходили в павильонах «Ленфильма» и в Кронштадте — специально для этого там воссоздали концлагерь.

«Мне хотелось рассказать эту невероятную историю невероятным способом. В ней соединились удивительная судьба человека, которая меняет наши представления о героизме, и уникальный эпизод Второй мировой войны, который мог в последний момент изменить весь ход событий. Этот невозможный сценарий написала сама жизнь, нам оставалось только придумать, как рассказать о герое и событиях на экране», — говорит о фильме режиссер.