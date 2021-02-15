Пон Чжун Хо завершил работу над сценарием к сиквелу «Паразитов»

Всего готовятся к производству двух спин-оффов к «Паразитам». Одна из картин будет снята в Сеуле на корейском языке, а другая — в Великобритании и США на английском. В корейском фильме будут присутствовать элементы из ужасов и боевиков, американская версия окажется ближе к драматичной истории. «Такое ощущение, что я делю свой мозг пополам, когда пишу эти два сценария. Но я закончил один из них на прошлой неделе», — заявил режиссер в подкасте The Director’s Cut.

Пон Чжун Хо и канал HBO также планируют запустить в производство телевизионную адаптацию фильма «Паразиты», как пишет Collider, одну из главных ролей может исполнить актер Марк Руффало. Детали сюжета пока не раскрываются — известно только, что сериал не будет дословным повторением оригинального корейского фильма.

Мультижанровый фильм корейского режиссера Пон Джун Хо «Паразиты» рассказывает об обычном корейском семействе Кимов. Жизнь их не балует — приходится жить в сыром грязном полуподвале, воровать интернет у соседей и перебиваться случайными подработками. Однажды сыну семейства выпадает шанс поработать репетитором у старшеклассницы в богатой семье. Подделав диплом о высшем образовании, парень отправляется в шикарный дизайнерский особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатление. Тут же ему в голову приходит необычный план по трудоустройству сестры.

В рамках 92-й премии Американской киноакадемии «Оскар»-2020 картина получила главную статуэтку за лучший фильм, а также награды за лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший иностранный художественный фильм.