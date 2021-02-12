От «Клариссы» до «Постановки»: Какие сериалы смотреть дома на этой неделе

«Постановка» / Staged, 2 сезон (BBC One)

Порожденный карантином ситком с настоящим британским юмором, а также Дэвидом Теннантом и Майклом Шином в роли самих себя. Режиссером и автором проекта стал Саймон Эванс, и он тоже появляется в сериале (сюрприз!) как режиссер и автор Саймон Эванс. Впрочем, во втором сезоне набор персонажей все же расширят. Так, Вупи Голдберг сыграет выдуманного агента Шина и Теннанта по имени Мэри.

Уже вышел, BBC One, «КиноПоиск HD»