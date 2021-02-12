От «Клариссы» до «Постановки»: Какие сериалы смотреть дома на этой неделе

Продолжение «Молчания ягнят» про агента ФБР Клариссу Старлинг, карантинный ситком с Дэвидом Теннантом, Майклом Шином и Вупи Голдберг, а также документальный проект про смертельный отель — какие сериалы смотреть дома на этой неделе.
«Парижская полиция 1900» / Paris Police 1900, премьера (Canal+)
Французская детективная драма от Фабьена Нури — одного из сценаристов «Смерти Сталина». История далека от воспевания la Belle Époque и рассказывает, как обнаружение женского тела в Сене приводит к раскрытию дела государственной важности.
С 9 февраля, «Амедиатека», «КиноПоиск HD»
«Кларисса» / Clarice, премьера (CBS)
Сиквел «Молчания ягнят» про агента ФБР Клариссу Старлинг, которую на этот раз сыграет Ребекка Бридс («Милые обманщицы»). Разработкой занялись Алекс Куртцман («Сонная лощина», «Зведный путь») и Дженни Люмет («Рейчел выходит замуж»). Действие сериала начнется в 1993-м — через два года после событий фильма.
С 11 февраля, more.tv, «КиноПоиск HD»
«Постановка» / Staged, 2 сезон (BBC One)
Порожденный карантином ситком с настоящим британским юмором, а также Дэвидом Теннантом и Майклом Шином в роли самих себя. Режиссером и автором проекта стал Саймон Эванс, и он тоже появляется в сериале (сюрприз!) как режиссер и автор Саймон Эванс. Впрочем, во втором сезоне набор персонажей все же расширят. Так, Вупи Голдберг сыграет выдуманного агента Шина и Теннанта по имени Мэри.
Уже вышел, BBC One, «КиноПоиск HD»
«Место преступления: Исчезновение в отеле „Сесил“» / Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel (Netflix)
Фирменный конек Netflix — документальные мини-сериалы про true crime. На этот раз это история отеля «Сесил», в котором то и дело погибают постояльцы. Хотя первый суцид там произошел еще в 1930-х, рассказывать начинают с конца — дела Элизы Лэм. 21-летнюю студентку из Ванкувера нашли мертвой в баке для воды в 2013 году.
С 10 февраля, Netflix
«Великий Север» / The Great North, премьера (Fox)
Комедийный мультсериал, спродюсированный автором «Закусочной Боба» Лореном Бушаром, рассказывает историю отца-одиночки, воспитывающего троих сыновей и одну дочь на ледяных просторах Аляски.
Уже вышел, Fox
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