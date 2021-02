От «Клариссы» до «Постановки»: Какие сериалы смотреть дома на этой неделе

«Место преступления: Исчезновение в отеле „Сесил“» / Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel (Netflix)

Фирменный конек Netflix — документальные мини-сериалы про true crime. На этот раз это история отеля «Сесил», в котором то и дело погибают постояльцы. Хотя первый суцид там произошел еще в 1930-х, рассказывать начинают с конца — дела Элизы Лэм. 21-летнюю студентку из Ванкувера нашли мертвой в баке для воды в 2013 году.

С 10 февраля, Netflix