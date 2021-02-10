Вышел трейлер нового мультфильма Андрея Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"»

В новом мультфильме Хржановского, как и в повести Гоголя, нос становится человеком и полноценным героем сюжета. Фильм состоит из трех снов. посвящен майору Ковалеву из повести Гоголя и его пропавшему носу, который превратился в статского советника. Второй иллюстрирует рассказ Михаила Булгакова, в котором Иосиф Сталин становится слушателем оперы «Нос» Шостаковича.

Последний сон станет своеобразной экранизацией другого произведения композитора — «Антиформалистический раек», в котором автор высмеивает вмешательство советской власти в авангардное искусство.

Мультипликационный фильм «Нос, или Заговор "не таких"» посвящен «пионерам, новаторам в науке и искусстве» — в том числе людям, которые «опережали свое время» и бесстрашно шли против течения ценой благополучия или даже жизни. Увидеть его можно будет в российских кинотеатрах с 11 марта 2021 года.

Напомним, мировая премьера нового мультфильмаАндрея Хржановского прошла на международном кинофестивале в Роттердаме. Картина Андрея Хржановского открывала «Кинотавр» в 2020 году. Фильм вошел в число претендентов на «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». «Нос» получил приз жюри на Международном фестивале в Анси и номинировался на приз Европейской киноакадемии.