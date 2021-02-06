Умер канадский актер Кристофер Пламмер

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает Deadline, ссылаясь на членов его семьи.
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Фото: Википедия
Актер умер в окружении семьи дома в Коннектикуте. Он снялся более чем в 100 фильмах, в числе которых — «Возвращение Розовой пантеры», «12 обезьян», «Игры разума», «Звуки музыки» и другие. Пламмер – двукратный лауреат премий «Эмми» и «Тони», лауреат премии Гильдии киноактеров США, премий «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Независимый дух».
Наибольшее количество наград актер получил за роль в фильме «Начинающие» 2011 года — «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США как лучшему актеру второго плана.
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