Умер канадский актер Кристофер Пламмер

Актер умер в окружении семьи дома в Коннектикуте. Он снялся более чем в 100 фильмах, в числе которых — «Возвращение Розовой пантеры», «12 обезьян», «Игры разума», «Звуки музыки» и другие. Пламмер – двукратный лауреат премий «Эмми» и «Тони», лауреат премии Гильдии киноактеров США, премий «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Независимый дух».