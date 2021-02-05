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От «Малькольма и Мари» до «Улицы светлячков»: что смотреть дома на этой неделе

Трогательная история большой женской дружбы «Улица светлячков», новая версия «Великого уравнителя» с Куин Латифой и черно-белая драма с Зендеей и Джоном Вашингтоном — «Собака.ru» рассказывает, какие сериалы (и один фильм) выходят на стримингах и ТВ на этой неделе.

«Леди и «Дэйл»» / The Lady and the Dale, премьера (HBO)

Бойкий документальный мини-сериал про знаменитую аферу родом из 1970-х спродюсировали шоураннеры «Комнаты 104» братья Дюпласс. В разгар топливного кризиса в США из-за Арабо-израильского конфликта предпринимательница Джеральдина Элизабет Кармайкл патентует трехколесный спорткар с низким расходом бензина. Получив финансирование на серийный выпуск, леди исчезает. Полиция тем временем выясняет, что с Джерри все не так просто.

С 1 февраля, «Амедиатека», «КиноПоиск HD»

«Отпуск», премьера (ТНТ)

Ситком об отпуске на русском юге (со всеми атрибутами вроде шашлыков и горячей кукурузы на пляже) с комиком и резидентом Comedy Club Демисом Карибидисом и звездой TikTok Валей Карнавал. В касте также Татьяна Догилева, Павел Майков, Кузьма Сапрыкин, Арарат Кещан.

С 1 февраля, ТНТ

«Улица светлячков» / Firefly Lane, премьера (Netflix)

Мини-сериал Netflix на основе одноименного бестселлера Кристин Ханны. Две женщины (Кэтрин Хайгл и Сара Чок) через годы, через расстояния не перестают дружить и поддерживать друг друга.

С 3 февраля, Netflix

Фильм «Малькольм и Мари»

Зендея и режиссер «Эйфории» Сэм Левенсон изменяют HBO с Netflix — в черно-белой разговорной драме об отношениях. Бонус — в фильме также есть Джон Вашингтон из «Черного клановца».

С 5 февраля, Netflix

«Невидимый город» / Cidade Invisível, премьера (Netflix)

Бразильский мистический детектив про экологического полицейского за гранью нервного срыва (Марко Пигосси). После смерти жены он начинает верить во враждебно настроенных мифических существ — толчком становится обнаружение на побережье Рио-де-Жанейро мертвого розового дельфина.

С 5 февраля, Netflix

«Великий уравнитель» / The Equalizer, премьера (CBS)

Новая адаптация телесериала 1980-х — истории о борце за справедливость, которую многие, скорее всего, помнят по переосмысленной дилогии нулевых, в которой протагониста играл Дензел Вашингтон. В этой версии главный герой поменял пол — спасать тех, кому нужна помощь, будет Куин Латифа. Время женщин, как он есть.

С 7 февраля, CBS

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