От «Малькольма и Мари» до «Улицы светлячков»: что смотреть дома на этой неделе

Трогательная история большой женской дружбы «Улица светлячков», новая версия «Великого уравнителя» с Куин Латифой и черно-белая драма с Зендеей и Джоном Вашингтоном — «Собака.ru» рассказывает, какие сериалы (и один фильм) выходят на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Леди и «Дэйл»» / The Lady and the Dale, премьера (HBO)
Бойкий документальный мини-сериал про знаменитую аферу родом из 1970-х спродюсировали шоураннеры «Комнаты 104» братья Дюпласс. В разгар топливного кризиса в США из-за Арабо-израильского конфликта предпринимательница Джеральдина Элизабет Кармайкл патентует трехколесный спорткар с низким расходом бензина. Получив финансирование на серийный выпуск, леди исчезает. Полиция тем временем выясняет, что с Джерри все не так просто.
С 1 февраля, «Амедиатека», «КиноПоиск HD»
«Отпуск», премьера (ТНТ)
Ситком об отпуске на русском юге (со всеми атрибутами вроде шашлыков и горячей кукурузы на пляже) с комиком и резидентом Comedy Club Демисом Карибидисом и звездой TikTok Валей Карнавал. В касте также Татьяна Догилева, Павел Майков, Кузьма Сапрыкин, Арарат Кещан.
С 1 февраля, ТНТ
«Улица светлячков» / Firefly Lane, премьера (Netflix)
Мини-сериал Netflix на основе одноименного бестселлера Кристин Ханны. Две женщины (Кэтрин Хайгл и Сара Чок) через годы, через расстояния не перестают дружить и поддерживать друг друга.
С 3 февраля, Netflix
Фильм «Малькольм и Мари»
Зендея и режиссер «Эйфории» Сэм Левенсон изменяют HBO с Netflix — в черно-белой разговорной драме об отношениях. Бонус — в фильме также есть Джон Вашингтон из «Черного клановца».
С 5 февраля, Netflix
«Невидимый город» / Cidade Invisível, премьера (Netflix)
Бразильский мистический детектив про экологического полицейского за гранью нервного срыва (Марко Пигосси). После смерти жены он начинает верить во враждебно настроенных мифических существ — толчком становится обнаружение на побережье Рио-де-Жанейро мертвого розового дельфина.
С 5 февраля, Netflix
«Великий уравнитель» / The Equalizer, премьера (CBS)
Новая адаптация телесериала 1980-х — истории о борце за справедливость, которую многие, скорее всего, помнят по переосмысленной дилогии нулевых, в которой протагониста играл Дензел Вашингтон. В этой версии главный герой поменял пол — спасать тех, кому нужна помощь, будет Куин Латифа. Время женщин, как он есть.
С 7 февраля, CBS
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.