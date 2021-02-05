От «Малькольма и Мари» до «Улицы светлячков»: что смотреть дома на этой неделе

«Великий уравнитель» / The Equalizer, премьера (CBS)

Новая адаптация телесериала 1980-х — истории о борце за справедливость, которую многие, скорее всего, помнят по переосмысленной дилогии нулевых, в которой протагониста играл Дензел Вашингтон. В этой версии главный герой поменял пол — спасать тех, кому нужна помощь, будет Куин Латифа. Время женщин, как он есть.

С 7 февраля, CBS