От «Северного ветра» до «Пугала»: 26 лучших фильмов февраля 2020-го

«Дикая парочка» / Wild Mountain Thyme

Классический ромком с Эмили Блант и Джейми Дорнаном про двух чудаков, которые просто обязаны быть вместе, но что-то время идет не так. Режиссер Джон Патрик Шэнли экранизировал свою же пьесу «За пределами Маллингара» — семь лет назад она шла на Бродвее.

С 11 февраля