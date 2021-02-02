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От «Северного ветра» до «Пугала»: 26 лучших фильмов февраля 2020-го

Запредельно красивая сказка Ренаты Литвиновой с музыкой Земфиры, народная комедия с Монеточкой и Сергеем Буруновым «Родные», а также победитель «Кинотавра», якутский фильм «Пугало» — «Собака.ru» выбрала лучшие картины, которые выходят в прокат в последний месяц зимы.

«Кто-нибудь видел мою девчонку?»

В экранизации мемуаров Карины Добротворской ее играют Анна Чиповская и Викторя Исакова, культового киноведа Сергея Добротворского (в фильме его почему-то зовут по-другому) — Александр Горчилин. Получилось ли у режиссера Ангелины Никоновой воссоздать атмосферу богемного Ленинграда 1990-х (нам вот кажется, что не очень), каждый зритель решает сам.

С 4 февраля

«Заступник» / The Marksman

Криминальный боевик с Лиамом Нисаном про ветерана войны-посттравматика, который ввязывается в борьбу с мексиканским наркокартелем, спасая маленького мальчика и его мать. Режиссер проекта — автор «Таинственной реки» Роберт Лоренц.

С 4 февраля

«Снега больше не будет» / Śniegu już nigdy nie będzie

Польскую режиссерку Малгожату Шумовску многие помнят по драмеди «Лицо», которая победила на Берлинале в 2018 году. В новом фильме она вновь рассказывает, как просто люди готовы поверить во что угодно. Например, в сверхспособности массажиста Жени, бывшего в Чернобыле во время аварии.

С 4 февраля

«Мьюзик» / Music

Певица и композитор Sia дебютирует в режиссуре в полном метре трогательной историей про аутичного подростка Мьюзик, опекуном которой становится ее взбалмошная сводная сестра. Ее, кстати, играет Кейт Хадсон.

С 4 февраля

«Малькольм и Мари» / Malcolm & Marie

Зендея и режиссер «Эйфории» Сэм Левенсон изменяют HBO с Netflix — в черно-белой разговорной драме об отношениях. Бонус — в касте также Джон Вашингтон из «Черного клановца».

С 5 февраля, с Netflix

«Северный ветер»

Запредельно красивая зимняя сказка Ренаты Литвиновой про женщин северного клана с ней самой, Софьей Эрнст, Светланой Ходченковой, Ульяной Добровольской и много кем еще в касте. Бонус — музыка Земфиры.

С 6 февраля

«Родные»

В первом приближении комедия дебютанта в режиссуре Ильи Аксенова по сценарию Жоры Крыжовникова просто обязана стать народным хитом. Отец семейства (Сергей Бурунов) хочет исполнить мечту всей жизни и поехать на Грушинский фестиваль, остальные, в том числе сочиняющая песни дочь (Монеточка), вынуждены смириться.

С 11 февраля

«Приворот. Черное венчание»

Подававший большие надежды режиссер Святослав Подгаевский окончательно застрял в жанре русского народного хоррора. На этот раз автор «Невесты», «Русалки» и «Пиковой дамы» исследует приворотные обряды и к чему он приводят (спойлер: к созависимым отношениям). Впрочем, релиз фильма перед 14 февраля выглядит вполне иронично.

С 11 февраля

«Дикая парочка» / Wild Mountain Thyme

Классический ромком с Эмили Блант и Джейми Дорнаном про двух чудаков, которые просто обязаны быть вместе, но что-то время идет не так. Режиссер Джон Патрик Шэнли экранизировал свою же пьесу «За пределами Маллингара» — семь лет назад она шла на Бродвее.

С 11 февраля

«Love»

Еще один приуроченный к 14 февраля релиз — ромком от режиссера сериала «Территория» Игоря Твердохлебова с Сергеем Светлаковым, Тимуром Батрутдиновым и Яном Цапником про любовные перепитии постояльцев отеля с громким названием «Love».

С 11 февраля

«Кроличья лапа» / Rabbit’s Paw

Французская грузинка Нана Джорджадзе сняла клюквенную мелодраму о перестройке, петербургских коммуналках и лионских замках. Из плюсов в касте — Пьер Ришар и Евгений Ткачук.

С 11 февраля

«Воздушный бой» / Shadow in the Cloud

Молодая летчица Мод Гарретт (Хлоя Грейс Морец) сражается с гремлинами и сексизмом во время воздушного боя США и Японии во время Второй мировой войны. Изначально фильм готовил сценарист Макс Лэндис, но из-за обвинений в домогательствах его заменили на Роузэнн Лианг, она же сняла картину.

С 18 февраля

«Персона» / Persona

Культовая картина Ингмара Бергмана про токсичные взаимоотношения двух женщин (любимицы режиссера Биби Андерссон и Лив Ульман) выходит в повторный прокат в России. Если вы еще не видели картину — вам невероятно повезло сделать это впервые на большом экране.

С 18 февраля

«Конек-горбунок»

Новое переосмысление сказки про Ивана-дурака, его волшебных помощников, старших братьев-абьюзеров и царскую невесту-красавицу. В фильме Конек-горбунок — цифровой, его озвучил Павел Деревянко. Также в касте Антон Шагин, Паулина Андреева, Ян Цапник и Михаил Ефремов.

С 18 февраля

«Спасите Колю!»

К 23 февраля в кинотеатрах показывают комедию с Дмитрием Нагиевым от режиссера «Физрука» Дмитрия Губарева. Военком забирает служить всех молодых людей своей единственной дочери. Но однажды она решает дать отцу отпор.

С 18 февраля

«Необратимость. Полная инверсия» / Irréversible - Inversion Intégrale

Полностью перемонтированная Гаспаром Ноэ версия его культового фильма с Моникой Беллуччии и Венсаном Касселем о трагичной необратимости времени — теперь все события развиваются в хронологии.

С 18 февраля

«Рыцари справедливости» / Retfærdighedens ryttere

Мадс Миккельсен на этот раз блистает в роли экс-военного Маркуса, чья жена погибает в крушении поезда. Он вместе с гиками- помощниками пытается выяснить, так ли случайна ее смерть или это на самом деле было подстроено.

С 18 февраля

«Мавританец» / The Mauritanian

Основанная на реальных события драма с Джоди Фостер и Тахаром Рахимом. Мавританец Мохаммеда ульд Слахи провел 14 лет в тюрьме без предъявления официального обвинения — его подозревали в вербовке террористов для атаки 11 сентября.

С 18 февраля

«Аферистка» / I Care a Lot

Циничная криминальная комедия с Розамунд Пайк про аферистку, которая берет под опеку пожилых людей. Ее новая жертва (Дайэнн Уист) оказывается не так проста — и есть те, кто готов за нее постоять.

С 19 февраля

«Батя»

Комедия с Владимиром Вдовиченковым про маскулинное воспитание в 1990-е. Взрослый герой едет к своему суровому отцу, параллельно вспоминая свое детство и рефеликсируя, хороший ли папа он сам.

С 23 февраля

«Пугало»

Победитель «Кинотавра»-2020 — фильм о якутской знахарке и человеческом одиночестве — выходит в прокат в конце февраля. Его режиссер Дмитрий Давыдова — настоящий самобытный самоучка, как, кажется, и все якутское кино, феноменом которого критики восхищаются уже лет 10. Он работал учителем начальных классов, а короткометражки стал снимать вместе со своими учениками.

С 25 февраля

«Том и Джерри» / Tom and Jerry

Полнометражная картина про вражду самых знаменитых мышонка и кота — сотрудница престижного отеля (Хлоя Грейс Морец) нанимает Тома для поимки Джерри, чтобы тот не сорвал грядущую дорогую свадьбу.

С 25 февраля

«Мандерлей» / Manderlay

Волна ре-релизов продолжится выпуском в прокат фильма Ларса фон Триера Мандерлей — это идеологической продолжение «Догвилля», но Грейс теперь играет не Николь Кидман, а не менее рыжеволосая Брайс Даллас Ховард. Она оказывается на плантации в Алабаме, где рабочие не знают, что рабство было отменено 70 лет назад.

С 25 февраля

«Эпидемия» / Epidemic

Метакомедия 1987 года Ларса фон Триера про фильм в фильме. Компьютерный вирус уничтожает сценарий двух друзей Ларса и Нильса. Тогда они пишут новый — про пандемию в Европе, которая вдруг действительно начинает происходить.

С 25 февраля

«Дом Пьера Кардена» / House of Cardin

Кинокомпания «Пионер» вновь выпускает в прокат фильм о дизайне и моде. На этот раз — про Пьера Кардена и его бренд. В 2019 году картина участвовала в программе Венецианского кинофестиваля.

С 25 февраля

«Билли Айлиш: слегка размытый мир» / Billie Eilish: The World's A Little Blurry

Документальная история взросления главной певицы 2020-х. Фильм рассказывает о Билли дома, во время общения с семьей и записи дебютного альбома.

С 26 февраля, AppleTV+

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