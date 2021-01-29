От «Полета» до «Топей»: какие сериалы смотреть дома на этой неделе

Российские триллеры «Полет» и «Топи», продолжение антиутопии «Сквозь снег» с Дженнифер Коннелли и Шоном Бином и документальный проект о табуированных темах — «Собака.ru» рассказывает, какие сериалы выходят на этой неделе.
«Сквозь снег» / Snowpiercer, 2 сезон (TNT)
Многострадальная сериальная адаптация фильма «оскаровского» триумфатора Пака Чжун-Хо, снятого им в 2013 году. За время производства проект успела дважды сменить канал и команду. В основе истории – французский комикс-антиутопия об остатках человечества, запертых в движущемся сквозь снег поезде из 1001 вагона. В его конце едут низшие классы, а у паровоза – сливки общества. В одной из главных ролей – Дженнифер Коннелли, а во втором сезоне появится Шон Бин.
С 25 января, Netflix
«Полет», премьера (ТНТ)
Триллер с сюжетной завязкой в стиле «Пункта назначения», но устроен он гораздо интереснее. Сотрудники юротдела столичной строительной компании (Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Павел Табаков, Михаил Ефремов, Юлия Хлынина, Евгения Доброволькая) пропускают рейс, приехав в неправильный аэропорт. Самолет, на котором они должны были лететь, разбивается. Снял проект сын Валерия Тодоровского Петр. Подробнее о нем здесь.
С 25 января, ТНТ, Premier
«Топи», премьера (КиноПоиск HD)
Хтонический триллера с элементами мистики по сценарию суперзвезды литературного мира Дмитрия Глуховского. По сюжету пять молодых людей (Иван Янковский, Тихон Жизневский, Екатерина Шпица, Софья Володчинская, Анастасия Крылова) едут в монастырь в отдаленной деревне Топи, чтобы сбежать от своих проблем (и себя).
C 28 января, «КиноПоиск HD»
«Засланец из космоса» / Resident Alien, премьера (Syfy)
Базирующий на комиксах Dark Horse сериал рассказывает историю инопланетянина Гарри, который занял тело убитого врача провинциального городка в Колорадо. Вопросы пришельца волнуют вполне библейские: стоят ли люди того, чтобы их спасать.
С 28 января, «КиноПоиск HD»
«Совсем другие», премьера (IVI Originals)
Документальный проект из пяти фильмов рассказывает о современных реалиях — от бодипозитива и заботы о психическом здоровье до жизни маленьких людей, пластических трансформаций тела и сохранение молодости. Среди героев — актер Павел Деревянко, публицист Ирина Хакамада, модель плюс-сайз Катя Жаркова, тиктокер Леша Савко и многие другие.
С 27 января, IVI
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