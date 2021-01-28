HBO Max планирует выпустить анимационный сериал по «Игре престолов». Проектом занимается лично Джордж Мартин

По информации источников The Hollywood Reporter, в настоящее время HBO Max проводит встречи с потенциальными сценаристами будущего анимационного сериала по «Игре престолов». Проект находится на ранней стадии разработки — никаких сделок заключено еще не было, подробности сюжета неизвестны.

Несмотря на это, проектом занимается лично Джордж Мартин — совместно с главой драматических проектов HBO Франческой Орси. Шоу будет ориентировано на взрослую аудиторию. Планы по расширению франшизы появились еще задолго до того, как как конкурирующая с HBO компания Disney объявила о релизе сразу двух десятков сериалов по вселенным «Звездных войн» и Marvel.

Как отмечает издание, усилия HBO Max по добыче прав на такую интеллектуальную собственность, как «Гарри Поттер», комиксы DC и «Секс в большом городе» являются частью более масштабной стратегии, направленной на то, чтобы лучше позиционироваться свою родительскую компанию WarnerMedia в будущем.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно о том, что телеканал HBO займется производством приквела сериала «Игра престолов». Проект получил название «Дом Дракона» и расскажет о событиях, произошедших за 300 лет до повествования в оригинале. Сюжет будет создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина — писатель в тандеме с Райаном Кондалом выступит его сценаристом.