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HBO Max планирует выпустить анимационный сериал по «Игре престолов». Проектом занимается лично Джордж Мартин

Стриминговый сервис HBO Max планирует выпустить анимационный сериал по мотивам «Игры престолов». Проект пока находится на ранней стадии разработки, им занимается лично Джордж Мартин — писатель и автор цикла «Песнь льда и пламени».

  • Фото: Shutterstock.com

     

По информации источников The Hollywood Reporter, в настоящее время HBO Max проводит встречи с потенциальными сценаристами будущего анимационного сериала по «Игре престолов». Проект находится на ранней стадии разработки — никаких сделок заключено еще не было, подробности сюжета неизвестны.

Несмотря на это, проектом занимается лично Джордж Мартин — совместно с главой драматических проектов HBO Франческой Орси. Шоу будет ориентировано на взрослую аудиторию. Планы по расширению франшизы появились еще задолго до того, как как конкурирующая с HBO компания Disney объявила о релизе сразу двух десятков сериалов по вселенным «Звездных войн» и Marvel.

Как отмечает издание, усилия HBO Max по добыче прав на такую интеллектуальную собственность, как «Гарри Поттер», комиксы DC и «Секс в большом городе» являются частью более масштабной стратегии, направленной на то, чтобы лучше позиционироваться свою родительскую компанию WarnerMedia в будущем.

Напомним, в сентябре 2019 года стало известно о том, что телеканал HBO займется производством приквела сериала «Игра престолов». Проект получил название «Дом Дракона» и расскажет о событиях, произошедших за 300 лет до повествования в оригинале. Сюжет будет создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина — писатель в тандеме с Райаном Кондалом выступит его сценаристом.

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