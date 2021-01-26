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Как провели 25 июля 2020 года люди по всему миру? Вышел трейлер документального фильма Кевина Макдональда и Ридли Скотта «Жизнь за один день»

Что может произойти на Земле за один день? Об этом земляне расскажут сами. Вышел трейлер документального фильма Кевина Макдональда и Ридли Скотта «Жизнь за один день», для которого люди по всему миру задокументировали то, как провели 25 июля 2020 года.

Подобные документальные фильмы снимают раз в 10 лет, чтобы рассказать истории людей со всего мира — на этот раз случившиеся 25 июля 2020 года. Режиссер ленты Кевин Макдональд и продюсер Ридли Скотт попросили любого желающего запечатлеть свой день.

Как говорится в описании к трейлеру, из роликов получился «захватывающий фильм о любви, смерти, отчаянии и надежде, который выходит за рамки географических границ и условностей в поисках ответа на вопрос, что же объединяет нас как людей».

В ремейке картины «Жизнь за один день», выпущенной Скоттом в 2010 году, приняли участие 80 тысяч людей из 192 стран. Посмотреть новый документальный фильм об одном дне из жизни землян можно будет с 6 февраля на YouTube.

А вот что произошло на Земле 24 июля 2010 года:

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