По информации источников издания, новый проект по вселенной Гарри Поттера находится на ранней стадии разработки — руководство HBO Max проводит собеседования со сценаристами и ищет лучшие идеи для нового витка фантастической франшизы. Актерский состав, сюжет, плановая дата начала съемок и выхода сериала пока не утверждены.

Авторам нового проекта нужно будет согласовать свои планы с Джоан Роулинг. Также должны пройти согласования условия, при которых франшиза может быть реализована. Они определяются сделкой, заключенной между NBCUniversal и Warner Bros. Эти же условия предстоит принять HBO Max.

Напомним, в 2019 году о планах снять сериал по вселенной Гарри Поттера уже заявляла кинокомпания Warner Bros. Проект должен был стать приквелом к событиям, описанным в основном сюжете книг Джоан Роулинг. Однако почти сразу писатель опровергла слухи о запуске сериала. По ее словам, превращать в телешоу историю о «мальчике, который выжил» не планируют.