Главную награду премии «Золотой орел» получил «Блокадный дневник» Андрея Зайцева

«Блокадный дневник» основан на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, а также на воспоминаниях блокадников. В центре сюжета — молодая вдова, которая через весь город пробирается к своему отцу, чтобы встретиться с ним в последний раз.

Лучшим актером назвали Юрия Борисова, который сыграл в фильме «Калашников» создателя легендарного оружия. В номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» победил Максим Матвеев, сыгравший в сериале «Триггер». А в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» отметили Светлану Немоляеву, которая снялась в сериале «Дипломат».