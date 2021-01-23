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Главную награду премии «Золотой орел» получил «Блокадный дневник» Андрея Зайцева

Фильм «Блокадный дневник» Андрея Зайцева взял главный приз национальной кинопремии «Золотого орла». Как пишет ТАСС, кинолента также получила награду за лучший сценарий, а Ольга Оззоллапиня, которая исполнила главную роль, была отмечена как лучшая актриса.

 «Блокадный дневник» основан на произведениях Ольги Берггольц, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, а также на воспоминаниях блокадников. В центре сюжета — молодая вдова, которая через весь город пробирается к своему отцу, чтобы встретиться с ним в последний раз.

Лучшим актером назвали Юрия Борисова, который сыграл в фильме «Калашников» создателя легендарного оружия. В номинации «Лучшая мужская роль на телевидении» победил Максим Матвеев, сыгравший в сериале «Триггер». А в номинации «Лучшая женская роль на телевидении» отметили Светлану Немоляеву, которая снялась в сериале «Дипломат».

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