Флешмоб, невиданный со времен скандала вокруг возможных отношений Леди Гаги (она, по мнению женщин, «увела мужа» у русской модели Ирины Шейк, за что получила тысячи советов по ведению хозяйства) и Брэдли Купера. Instagram Бена Аффлека заполнили комментарии от россиянок. Кто-то поддерживает экс-Бэтмена после расставания с молодой актрисой Аной Де Армас, а кто-то мечтает на нем жениться.
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DFree / Shutterstock.com
Американские таблоиды сообщили о расставании Бена Аффлека и актрисы Аны де Армас накануне, 19 января. Артисты познакомились на съемках фильма «Глубокие воды» и начали встречаться в марте 2020 года. Пара заявила о разрыве после года отношений — и, по сообщению издания TMZ, именно Армас порвала с актером. Источник издания также добавил, что они завершили отношения на позитивной ноте. Аффлек не расстроен из-за случившегося.
Расстраиваться Аффлеку не дают российские поклонницы. Они атаковали Instagram актера и шлют в комментарии слова поддержки. «Бен, мы с тобой. Держись», «Ben you are the best. Зайчик, котик и самый лучший Бэтмен», «Мы тебя поддержим, кого бы ты не выбрал», — наиболее встречающиеся слова сейчас под последними постами актера.
Есть и те, кто предлагает в качестве новой девушки Аффлеку себя — или просто «нашу бабу». «Беня! Вся Россия с тобой! Держись! Найдется еще твоя женщина и затмит всех предидущих. Если шо, она находится в путилково! Приезжай Беня! Я тут», «Бери нашу бабу и не будешь знать горя», — пишут девушки.
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