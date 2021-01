Расстраиваться Аффлеку не дают российские поклонницы. Они атаковали Instagram актера и шлют в комментарии слова поддержки. «Бен, мы с тобой. Держись», «Ben you are the best. Зайчик, котик и самый лучший Бэтмен», «Мы тебя поддержим, кого бы ты не выбрал», — наиболее встречающиеся слова сейчас под последними постами актера.

Есть и те, кто предлагает в качестве новой девушки Аффлеку себя — или просто «нашу бабу». «Беня! Вся Россия с тобой! Держись! Найдется еще твоя женщина и затмит всех предидущих. Если шо, она находится в путилково! Приезжай Беня! Я тут», «Бери нашу бабу и не будешь знать горя», — пишут девушки.