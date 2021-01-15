Почему нужно смотреть 2 сезон «Дома с прислугой»? Объясняет режиссер М. Найт Шьямалан

С 15 января на Apple TV+ стартует второй сезон сериала «Дом с прислугой». Кинокритик «Собака.ru» Иван Пугин посмотрел продолжение проекта, поговорил с его шоураннером и режиссером части эпизодов М. Найт Шьямаланом, а также актерами Рупертом Грином и Нелл Тайгер Фри и рассказывает о том, как устроен триллер.
Про камерность
Вышедший еще до пандемии дебютный сезон «Дома с прислугой» в каком-то смысле предвидел будущее: его герои почти не покидали дом, продукты им привозил курьер, а внешний мир воспринимался как постоянный источник опасности (подробнее о нем здесь). К его концу события вокруг молодой няни Лиэнн (Нелл Тайгер Фри), присматривающей за малышом Джерико Тернером, его родителей и дяди Джулиана (Руперт Грин), начали приобретать все более запутанный характер — в интернете им придумали множество объяснений.
Второй сезон (критикам показали 7 серий из 10) менее клаустрофобный – есть достаточное количество важных для действия сцен, происходящих вне дома Тернеров. И если в первом сезоне основной движущей силой сюжета было загадочное прошлое няни Лиэнн, то теперь акценты смещаются в сторону чисто семейных вопросов.
Про юмор
В новых сериях больше юмора. За него по-прежнему отвечает в основном персонаж Руперта Грина. Хотя сам Грин в беседе с «Собака.ru» отметил, что не считает себя смешным в обычной жизни — «Мне кажется, во мне не так много комического, я вообще интроверт». С ним не согласилась Нелл Тайгер Фри: «Ты выглядишь смешным случайно — особенно на контрасте со всеми остальными персонажами. Это комплимент, если что. Руперт очень крутой и забавный, но совершенно по-другому, не так, как его герой». «Я хотел быть больше похожим на Джулиана. Он не боится сказать того, что думает и хочет, чтобы его услышали. В его роль очень интересно вживаться», — рассказал нам Грин.
Что касается качества юмора, он по-прежнему достаточно черный, но именно это как раз и дает так необходимую зрителям комическую разрядку. Сюжетных загадок при этом будет еще больше (не спойлерим!), а ждущие ответов на старые вопросы будут немного удивлены.
Про 3 сезон, стриминги и кинотеатры
Чего не отнять у второго сезона, так это компактности. Серии почти не выходят за получасовой хронометраж и заканчиваются ровно в тот момент, когда нужно. А пока шли рассуждения о том, хватает ли сюжета на целый сезон подобного сериала, не говоря уже о двух, Apple TV+ продлили «Дом с прислугой» на третий (и планируется еще и четвертый). Вот что об этом нам рассказал М. Найт Шьямалан.
М. Найт Шьямалан
Режиссер
Я счастлив, что количество контента, в котором рассказывается длинная история, с каждым годом уменьшается. Качество того, что остается, соответственно, увеличивается. Таким образом, авторы тратят больше времени на производство меньшего количества материала. Еще около 15 лет назад мне бы пришлось делать классические 24 серии для одного сезона «Дома с прислугой». И каждый из них по часу. Это бы было 48 серий того формата, что мы делаем сейчас (Продолжительность каждой серии около получаса — Прим. ред.). И это один сезон! А сейчас я за четыре года сделаю всего 40 серий! Математика такая, что в итоге вместо 24 можно снимать 13 или десять, да еще и не часовые, а вдвое короче.
Таким образом, можно подходить к работе над материалом более тщательно. Историю можно рассказать и за восемь серий, а чрезмерная продолжительность сезонов всегда очень плохо влияла на качество рассказываемых историй. Невозможно его все время держать на высоком уровне. А на ТВ нужно еще и продавать рекламу. Поэтому нужно делать так, чтобы зритель все время смотрел. Ему нельзя отвлекаться. Теперь, во времена стриминга, откуда-то нужно узнать о том, что «Дом с прислугой» — это хороший сериал и многие его смотрят. Таким образом, сарафанное радио становится очень важным источником информации о новых проектах. И это побуждает производителей контента задумываться о его качестве. Нужно, чтобы новые сериалы резонировали со зрителями и заставляли делиться своим мнением с другими.
Что касается кинотеатров, я уверен на 100 процентов, что мы в них вернемся. Гарантирую это. Мы создания, которым необходимо общество себе подобных. Факт того, что некоторые фильмы людям необходимо коллективно смотреть в кинотеатрах, никуда не денется. Смотреть кино в компании и одиночестве –совсем разные вещи. Подходы, которые мы используем при производстве контента для кинотеатров и для стримингов, сильно отличаются. Всегда будет и то, и другое: одно – под рукой дома, другое – при коллективном опыте при походе в кино.
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