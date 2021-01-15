Почему нужно смотреть 2 сезон «Дома с прислугой»? Объясняет режиссер М. Найт Шьямалан

Режиссер

Я счастлив, что количество контента, в котором рассказывается длинная история, с каждым годом уменьшается. Качество того, что остается, соответственно, увеличивается. Таким образом, авторы тратят больше времени на производство меньшего количества материала. Еще около 15 лет назад мне бы пришлось делать классические 24 серии для одного сезона «Дома с прислугой». И каждый из них по часу. Это бы было 48 серий того формата, что мы делаем сейчас (Продолжительность каждой серии около получаса — Прим. ред.). И это один сезон! А сейчас я за четыре года сделаю всего 40 серий! Математика такая, что в итоге вместо 24 можно снимать 13 или десять, да еще и не часовые, а вдвое короче.

Таким образом, можно подходить к работе над материалом более тщательно. Историю можно рассказать и за восемь серий, а чрезмерная продолжительность сезонов всегда очень плохо влияла на качество рассказываемых историй. Невозможно его все время держать на высоком уровне. А на ТВ нужно еще и продавать рекламу. Поэтому нужно делать так, чтобы зритель все время смотрел. Ему нельзя отвлекаться. Теперь, во времена стриминга, откуда-то нужно узнать о том, что «Дом с прислугой» — это хороший сериал и многие его смотрят. Таким образом, сарафанное радио становится очень важным источником информации о новых проектах. И это побуждает производителей контента задумываться о его качестве. Нужно, чтобы новые сериалы резонировали со зрителями и заставляли делиться своим мнением с другими.

Что касается кинотеатров, я уверен на 100 процентов, что мы в них вернемся. Гарантирую это. Мы создания, которым необходимо общество себе подобных. Факт того, что некоторые фильмы людям необходимо коллективно смотреть в кинотеатрах, никуда не денется. Смотреть кино в компании и одиночестве –совсем разные вещи. Подходы, которые мы используем при производстве контента для кинотеатров и для стримингов, сильно отличаются. Всегда будет и то, и другое: одно – под рукой дома, другое – при коллективном опыте при походе в кино.