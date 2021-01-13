Над новыми проектами Netflix работали Зак Снайдер, Джо Райт, Антуан Фукуа, Шон Леви, Роберт Пульчини, Шари Спрингер Берман и другие. В них снимались Леонардо ДиКаприо, Сандра Буллок, Мэрил Стрип, Зендея, Дженнифер Лоуренс, Райан Рейнольдс, Дженнифер Гарнер, Галь Гадот, Наоми Уоттс, Джейк Джилленхол и другие.

В 2021 году в списке проектов Netflix фильмы режиссеров Джейны Кэмпиона — «Сила собаки» с Кирстен Данст и Бенедиктом Камбербэтчем, Паоло Соррентино — «Рука божья» и Адама Маккея — «Не смотри вверх» с Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо в главных ролях.

Среди других фильмов года на Netflix совместный проект Джейка Джилленхола и Антуана Фукуа «Виновный», драма «Малкольм и Мари» от режиссера «Эйфории» Сэма Левинсона с Джоном Дэвидом Вашингтоном («Довод») и Зендеей в главных ролях, а также боевик «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот.

«Вот почему 2021 год приведет вас в восторг: Netflix будет выпускать новое кино каждую неделю! Это превью лишь часть коллекции, в которой вас ждут фильмы о супергероях, вестерны, триллеры, романтические комедии, экшен, комедии и много другое. При участии лучших мировых звезд, режиссеров и новых талантов. Пристегните ремни – этот год будет незабываемым!» — говорят представители стримингового сервиса.

Всего Netflix выпустит в 2021 году 70 фильмов. Официальный перевод названий лент может измениться, он появится на сервисе ближе к релизу фильмов.